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Bebek'te restoranın balkonu çöktü! 4 yaralı var

23.12.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam 21.00 sularında Bebek'te bulunan bir restoranın balkonu çöktü. Misafirler balkondan denize düştü. Yaralıların olduğu olayda can kaybının olmadığı belirtildi. Yaşanan kaza sonrasında çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye olay yerine sevk edildi. İşte Bebek'te balkonu çöken restoran kazasıyla ilgili detaylar...

Bebek'te restoranın balkonu çöktü! 4 yaralı var

Akşam saatlerinde Beşiktaş Bebek'te bulunan bir restoranın iskelesi çöktü. Yaralıların olduğu kazada can kaybı yaşanmadı. Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki ünlü bir restoranın balkonu misafirler varken çöktü. Denize düşen misafirlerin olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan '' Bugün saat 21.00 sıralarında ilçemiz Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle 4 (dört) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.'' açıklaması yapıldı.

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restoran bebek

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