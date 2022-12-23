Bebek'te restoranın balkonu çöktü! 4 yaralı var

Akşam saatlerinde Beşiktaş Bebek'te bulunan bir restoranın iskelesi çöktü. Yaralıların olduğu kazada can kaybı yaşanmadı. Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki ünlü bir restoranın balkonu misafirler varken çöktü. Denize düşen misafirlerin olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan '' Bugün saat 21.00 sıralarında ilçemiz Bebek Arnavutköy Caddesi'ndeki meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle 4 (dört) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.'' açıklaması yapıldı.

