Bebek tedavisi sırasında kanser olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle hastalıktan kurtuldu

Çocuk isteğiyle gittiği hastanede rahim ağzı kanseri olduğunu öğrenen Zehra Doğan Bucak (solda), erken teşhis sayesinde yapılan operasyonla hem sağlığına kavuştu hem de annelik hayaline bir adım daha yaklaştı. Ankara'da yaşayan 35 yaşındaki Bucak, AA muhabirine, çocuk isteğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunu anlattı. ''KANAMALARIM VARDI ÜZERİNDE DURMADIM'' Hastanede tedavisine başlanmasından birkaç ay sonra bazı şikayetlerinin ortaya çıktığını söyleyen Bucak, "Yeni yeni başlayan, olağan olmayan kanamalarım vardı. Strese bağlıdır diye düşünerek üzerinde durmadım. Durumdan bahsettiğimde doktorum muayene edip biyopsi yaptı" dedi. ''BOŞLUĞUN İÇİNE DÜŞTÜM'' Bucak, biyopsi sonucunda rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendiğini belirterek, "Biyopsi sonucunu öğrenene kadar kanser olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bunu öğrenmek bana travma yaşattı. Bir kadın olarak benim için en kutsal şey bir bebeğimin olmasıydı. Bebek sahibi olmak amacıyla geldiğim hastanede kanser olduğumu öğrendiğimde boşluğun içine düştüm" ifadelerini kullandı.

Kanser başlangıç aşamasında olduğu için yapılan operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirten Bucak, "Bebek sahibi olamamaktan ve sağlığımı kaybetmekten çok korkuyordum ama operasyonun ardından sağlığıma kavuştum. Şu an istediğim zaman çocuk sahibi olabilirim. Yaşadıklarım bana ders oldu. Sağlığımı ötelememem, ufak gibi görünen sorunları bile dikkate almam gerektiğini yaşayarak öğrendim." diye konuştu. ''HER ŞİKAYET MUTLAKA İNCELENMELİ'' SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt da hasta ilk geldiğinde yapılan genel kontrollerinde hiçbir problemin belirlenmediğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı. Daha sonra hastanın çocuk isteğine yönelik tedavi planının oluşturulduğunu kaydeden Bozkurt, "Hastamız tedavi için hastanemize gelip giderken düzensiz kanama şikayeti olduğunu söyledi. Hasta ilk geldiğinde böyle bir şikayeti yoktu, bu yeni başlayan bir şikayetti. Her anormal durum, her şikayet mutlaka değerlendirilmeli ve incelenmelidir. Biz de hastamızı tekrar muayene ettik." dedi.