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"Bebek Trump" balonu Danimarka'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 23:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tartışması nedeniyle Danimarka'ya yapacağı ziyareti iptal etmesine karşın Kopenhag'da "Bebek Trump" balonu havalandı

KOPENHAG (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret gerçekleştirdiği ülkelerde ortaya çıkan "Bebek Trump" balonu başkent Kopenhag semalarında havalandı.

Trump'ın, 2 ve 3 Eylül'de, Danimarka'yı resmi ziyaret edeceğini açıklanmasının ardından sosyal medya aracılığı ile organize olan bir grup Trump karşıtı, "Bebek Trump" balonunun ziyaret sırasında Kopenhag'da havalanması için izin aldı.

Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Grönland'ın satılık olmadığı yönündeki açıklamalarına kızarak ziyaretini iptal etse de balon Kopenhag'ın en işlek meydanlarından Kongens Nytorv'da havalandı.

Meydanda toplanan göstericiler, ellerinde dövizlerle Trump'ı protesto etti.

Protestocular, devletlerinin satın alınması fikrinin dile getirilmesini "çılgınca" ve "saygısızca" bulduklarını belirtti.

- Grönland tartışması

ABD Başkanı Trump, Danimarka Başbakanı Frederiksen'in ABD'nin, Danimarka’ya bağlı dünyanın en büyük adası Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Trump 2 ve 3 Eylül'de Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemişti.

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