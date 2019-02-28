Bebek ve çocuklarda böbrek taşı görülme sıklığı artıyor

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, böbrek taşının daha çok erişkin hastalığı gibi algılandığını ancak bunun doğru olmadığını belirterek, "Bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Bebek ve çocukların yaşam kalitesini düşüren rahatsızlık, önlem alınmaması halinde ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor." dedi.

Çivilibal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böbrek rahatsızlıklarının son dönemlerde bebek ve çocuklarda da arttığını, bu açıdan anne ve babaların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Böbrek taşlarının da sadece erişkinlerde görüldüğüne ilişkin yanlış bir inanış olduğunu aktaran Çivilibal, şöyle konuştu:

"Böbrek taşları daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Bebek ve çocukların yaşam kalitesini düşüren rahatsızlık, önlem alınmaması halinde ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor ve bu konuda ebeveynlerin uyanık olması gerekiyor."