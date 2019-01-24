Bebek ve çocuklarda kalp hastalığı nasıl anlaşılır? Doğumsal kalp hastalıklarının 5 önemli belirtisi

Doğuştan kalp hastalıkları çocuklarda en sık rastlanan kalp hastalığı grubunu oluşturuyor. Dünyada her yıl 1 milyondan fazla bebek doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gözlerini açıyor. Yapılan çalışmalar doğumsal kalp hastalıklarının bir kısmının kalıtsal olduğunu gösterirken, çevresel faktörler de hastalığa zemin hazırlayabiliyor.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ender Ödemiş “Anne karnındaki bebekte kalp hastalığı olup olmadığı gebeliğin 18. haftasından itibaren fetal ekokardiyografi dediğimiz yöntemle araştırılabilir. Bu nedenle hamilelikte düzenli muayene asla atlanmamalıdır” diyor. Prof. Dr. Ender Ödemiş doğumsal kalp hastalıklarının 5 önemli belirtisini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

GÖĞÜS AĞRISI

Çok sık görülen en önemli belirtilerden biri göğüs ağrısı. Çocuklarda genellikle kas iskelet sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi kalp dışı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor olsa da altında gizli ve ciddi bir kalp hastalığı da yatabiliyor. Kalp hastalıklarına bağlı olan göğüs ağrıları egzersiz, nefes darlığı, çabuk yorulma, morarma ve ritim problemleri ile birlikte görülebiliyor. Çoğunlukla eforla ortaya çıksa da istirahat esnasında da keskin ağrılar olabiliyor. Ciddi damar darlıklarına bağlı olan göğüs ağrıları eforla birlikte bayılma ya da ölümle de sonuçlanabilecek ciddi sonuçlara yol açabiliyor.