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  4. Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada

Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 22:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’de ESAS10 AVM’de bulunan iki mağazadan hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına takıldı.

Balıkesir’de ESAS10 AVM’de bulunan iki mağazadan hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına takıldı. Polis tarafından yakalanan zanlılar cezaevine gönderildi.
Balıkesir’de Esas10 AVM’de bir bebek mağazası ile tanınmış bir markaya ait mağazadan hırsızlık yapan şahısların hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı. Şahısların bebek mağazasından 7 bin TL değerinde olan 4 adet bebek izleme kamerası ve 2 adet lcd monitörü çaldığı, yine aynı AVM’de bulunan diğer mağazadan ise 15 bin 416 lira değerinde olan değişik markalardaki parfümlerin çalındığı tespit edildi. Toplamda 22 bin 416 liralık ürünün çalındığını belirleyen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Yan-dol Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda biri bayan 3 şahsın, her iki mağazadan malzemeleri çalarak ellerinde bulunan poşetlerle mağazadan ayrıldıklarını tespit etti.
Şahısların araçla İstanbul’a gittiklerin belirleyen polis, kimliklerini tespit ettikleri S.Y. ve B.Y. isimli şahsın yakalanmasını sağladı. Öte yandan şüpheli şahıslardan olaya karışan kadının da yine İstanbul’da yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.
Şahısların daha önce de Antalya, Alanya, Bursa ve Edirne’de ünlü mağaza ve alışveriş merkezlerinden aynı yöntem ile hırsızlık yaptıkları ve firari olarak arandığı anlaşıldı.

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