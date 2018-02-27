MAGAZİN

Bebekler göründü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2018 12:18 | Son Güncelleme

Doğa Rutkay bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor...

İkiz bebeklerine 3,5 aylık hamile olan Doğa Rutkay, babası Rutkay Aziz ile fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Bebekler göründü!

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Fotoğrafın altına "Kendi köklerine tutunursan, en sert rüzgarların bile seni etkilemediğini görürsün" notunu düşen Doğa Rutkay'ın belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlü oyuncu hamilelik haberini sosyal medya hesabından duyurmuş "Doğrudur efendim , bu fotoğrafta biz dört kişiyiz. Bir kadın olarak tıpkı büyük büyük anneannelerim gibi ben de çifte bebek mutluluğu yaşıyorum. Tam da arzu ettiğimiz vakitte... Sevenler sağ olsun, öyle çok sordunuz öyle çok istediniz ki .. Bu bebeklerin bir sebebi de sizlerin güzel kalbi. Ne mutlu bize. Vatana millete faydalı,merhametli, vicdanlı evlatlar olsunlar . Allah isteyen herkese bu müjdeyi yaşatsın en içten hislerimle bunu diliyorum. Dualarınıza, tüm iyi dileklerinize, saygınıza, sevginize, içtenliğinize kalben teşekkürler. inşallah kucağımıza alalım, hep beraber sevelim☺️ Kamal’lar" demişti.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
biraz ciddi dur ya 32 dişin birden gözüküyor
Allah analı babalı sağlıklı büyütsün
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