"Bebekler hipermetrop doğuyor"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, en sık görülen göz hastalıkları arasında yer alan hipermetropi hakkında bilgiler vererek, bebeklerin genellikle hipermetrop olarak doğduğunu belirtti. Op. Dr. Yeşilbalkan, "Gelişimleri ile birlikte normale dönerler; ancak çocuklukta devam eden ve tedavi edilmeyen hipermetropi önemli olabilir" dedi.

Hipremetropi hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, görüntünün retina denilen sinir ağı bölümünün arkasına gelmesiyle oluşan kırma kusuru olduğuna dikkat çekti. Yeşilbalkan, "En önemli nedeni gözün ön-arka çapının normalden kısa olmasıdır ayrıca kornea ve lensteki anormalliklere bağlı da hipermetropi görülebilir" dedi.

Şikayetler yaşa ve dereceye bağlı olarak değişiyor

En temel şikayetin yakında bulanık görme olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Yeşilbalkan, "Hipermetrop kişilerin şikayetleri yaşa ve hipermetropinin derecesine göre farklılıklar göstermektedir. En temel şikayet yakında bulanık görmedir. Uzak görmede hipermetropi yüksek değilse çok fazla şikayet olmayabilir; ancak 40 yaşına doğru ve sonrası hipermetrop kişilerde hem uzak görme etkilenmekte hem de yakını görme bozukluğu çok daha belirgin hale gelmektedir" şeklinde konuştu.