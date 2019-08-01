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Bebekler yüzmeyle güçleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, bebeklere özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme dersleri alan 2-30 ay arasındaki minikler, henüz adım atmadan kulaç atmayı öğreniyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, bebeklere özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme dersleri alan 2-30 ay arasındaki minikler, henüz adım atmadan kulaç atmayı öğreniyor. O bebeklerden biri olan down sendromlu 23 aylık Defne Ciğeroğlu, yüzme eğitimi sayesinde sırt kasları, kürek kemikleri ve kollarını güçlendirmeyi başardı. Minik Defne'nin ailesi ise kızlarının ileride iyi bir yüzücü olup onlara madalyalar getirmesini hayal ediyor. İzmir'de uluslararası sertifikaya sahip bir yüzme havuzunda doğuştan gelen nefes tutma ve suyun altında yüzme refleksini kullanarak tüm bebeklere, kendilerine özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme öğretiliyor. İngiltere’nin yüzme eğitmenler federasyonu sertifikalı eğitmenleri eşliğinde ve ailelerin destekleriyle, 2 aylıktan başlayarak 30 aylığa kadar olan tüm bebekleri yüzmenin şifalı dünyası ile tanıştırdıklarını söyleyen marka kurucusu ve eğitmen Yasemin Doğurga, bu eğitimlerle, nefesini doğru bir şekilde tutmayı öğrenen bebeklerin aynı zamanda sırt üstü yatış pozisyonları ile gelişebilecek olumsuz durumlarda hayatta kalmayı da öğrendiğini ifade etti. Derslerin yalnızca tek çocuğa özel ve bebekler için hazırlanmış ozonlu havuzda gerçekleştiğini söyleyen Doğurga, "Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bebek yüzme eğitimlerine yepyeni bir vizyon kazandırdık. Yüzme eğitimleriyle özel ihtiyacı olan çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklara pozitif ve huzurlu bir ortamda kendilerini geliştirme fırsatı tanıyoruz" dedi. 0-5 yaş arası yüzme eğitmeni olduğunu söyleyen Yasemin Doğurga şöyle konuştu: "Güzelbahçe'de 2-30 aylık çocuklara yüzme ve su güvenliği dersi veriyorum. Bebeklerin karada kullanamadıkları birçok kası suyun içinde kullanmalarını sağlayıp gelişimlerini destekliyoruz ve eğer suya düşerlerse kendi hayatlarını nasıl kurtaracaklarını öğretiyoruz. Bilinçli bir şekilde su içinde nefeslerini tutmayı öğrenen bebeklerin sırt üstü yatabilmesini ve kolluksuz erken yaşta yüzme becerileri kazanmalarını sağlıyoruz." DEFNE'NİN EN SEVDİĞİ TERAPİ OLDU Down sendromlu bebekleri 23 aylık Defne Ciğeroğlu'nun hem fiziksel hem mental eğitimler aldığını anlatan babası Burak Ciğeroğlu, fiziksel gereksinimleri ve vücut gücünü artırması açısından uzun süredir yüzme kursu araştırdıklarını anlattı. Kızının 3 aydır yüzme terapisi aldığını ifade eden Ciğeroğlu, "Defne bu kursa başladıktan sonra kaslarında güçlenme oldu. Yürümeye yaklaştı. Ayakta durmaya başladı. Daha güçlü bir kız oldu" dedi. Anne Asiye Ciğeroğlu da Defne'nin yarım damak sorunu nedeniyle yüzme kursuna doğar doğmaz başlayamadığını söyleyerek, "14 aylıkken yarım damak ameliyatı oldu. İyileşme sürecine girince nefes havuz terapilerine başladık. Defne'nin sırt kasları, kürek kemikleri ve kollarını güçlendirmek istiyorduk. Yasemin hoca bize, 'Kızınız suyu çok sevecek, suyun mücizelerine inanın' dedi. Defne sadece ilk seansta ağladı. Şu an birçok terapi alıyor ama en çok sevdiği yer burası. Sırtı daha dik durabiliyor. Diğer fizyoterapistlerimiz de iyileşmenin farkında. Defne'nin ileride iyi bir yüzücü olmasını ve bize madalyalar getirmesini hayal ediyoruz" diye konuştu. BEBEKLER SUDA ÇOK MUTLU Üç aylık Mert bebeğin annesi Elçin Özşan da "Suda çok mutluyuz. Doktorumuzun tavsiyesiyle başladık. Çok memnun kaldık. Çünkü oğlum derslerden sonra çok güzel uyuyor. Kesinlikle gaz problemi yaşamıyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.

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