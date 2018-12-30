HABER

Bebeklerde böbrek genişlemesi neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Böbreklerin temel görevleri vücuttaki fazla su ve atık maddeleri temizleyip idrar olarak atılmasını sağlamaktır. Böbrekte idrarın biriktiği havuzcuk bölgesinin olmasının ise ‘böbrek genişlemesi’ olarak adlandırılır. Böbrek genişlemesi, bebek henüz anne karnındayken saptanıp erkenden tedavi edilebilir.

Bebeklerde böbrek genişlemesi neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Anne karnında saptanan böbrek genişlemelerinin büyük bir kısmının hafif düzeydeki genişlemelerden oluştuğunu ve yüzde 40-85 oranında doğumda ve doğum sonrasında tamamen gerilediğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı ile Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, “Ancak orta ve ağır düzeydeki genişlemeler için çok daha dikkatli olmak, periyodik takipleri aksatmamak önemli. Anne karnındaki bebeğin sağlığını değerlendirmek amacıyla 11-14., diğeri ise 19-22. haftalarda olmak üzere iki önemli ultrason incelemesi yapılıyor” dedi.

BÖBREK GENİŞLEMESİ HERHANGİ BİR YAŞTA DA ORTAYA ÇIKABİLİR

Anne karnında saptanan böbrek genişlemelerinin geçici hidronefroz, idrar yollarında darlık, idrar kaçağı, idrarın idrar torbasından böbreğe geri kaçışı gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. Daha seyrek olarak ise; çift toplayıcı sistem, mesane girişinde darlık, mesane çıkışında darlık, kistik böbrek hastalıkları gibi bozukluklar da böbrek genişlemelerine neden olabilir.Böbrek genişlemelerinin doğumdan sonra herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.

BÖBREK GENİŞLEMESİ HİPERTANSİYON VE PROTEİN KAÇAĞI SEBEBİ

Hafif böbrek genişlemeleri olan çocukların, üriner sistem enfeksiyonu geçirmemiş ve tuvalet eğitimini sorunsuz tamamlamışsa böbrek sağlığı açısından ek bir risk taşımaz. Ancak bu çocuklarda ileri böbrek inceleme filmleri yapılmadıysa yüzde 5-10 olasılığı ile altta yatan vezikoüreteral reflü veya darlık açısından dikkatli olmaları gerekir. Orta ve ağır derecede genişlemesi olan çocuklarda ise hastalıktan etkilenme durumlarına göre böbrek sağlığı açısından risk taşırlar. Bu risk hastalıktan etkilenme derecesine bağlı olarak hipertansiyon, protein kaçağı, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve kızlarda gebelik sorunları olarak karşımıza çıkabilir.

BÖBREK GENİŞLEMESİ SÜNNET SONRASI GEÇER DENMEMELİ

Böbrek genişlemesinin erkek çocuklarda sünnet sonrası geçeceğine dair yaygın bir inanış var. Bu tamamen yanlış. Ailelere, takip prensiplerini anlattığımızda, aslında sünnetin idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını ancak böbrek genişlemesiyle direkt olarak ilgisinin olmadığını anlıyorlar.

DÜZENLİ KONTROLLER AKSATILMAMALI

Böbrek genişlemesi ile ilgili olarak aileye önemli rollerin düştüğünü anlatan Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı ve Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, şu önerilerde bulundu:

• Düzenli aralıklarla üriner sistem ultrasonografisi ve idrar testi kontrollerinin yapılması.
• Ateşli dönemlerde mutlaka idrar testi yapılması.
• İdrarda koku, idrar yaparken yanma, idrarda kanama, karın ağrısı, kusma gibi yakınmalar olduğunda idrar testi yapılması
• Tuvalet eğitiminin dikkatli bir şekilde tamamlanması
• Riskli dönemi atlattıktan sonra da takip eden doktorun önerileri doğrultusunda kontrollerinin yapılması.

PARTNER"Onur’un zekâsına âşık oldum""Onur’un zekâsına âşık oldum"
Dikkat! 25 gramı kör edebilir!Dikkat! 25 gramı kör edebilir!
Yılbaşı gecesi pişman olmamak için dikkat!Yılbaşı gecesi pişman olmamak için dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
böbrek genişlemesi bebeklerde böbrek genişlemesi tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Dikkat! 25 gramı kör edebilir!

Yılbaşı gecesi pişmanlığına karşı dikkat!

Yılbaşı gecesi pişman olmamak için dikkat!

Testosteron düşüklüğü nedir? Cinsel isteksizliğin sebepleri nelerdir?

Cinsel isteksizliğin sebepleri nelerdir?

Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat!

Yılbaşı akşamı beslenmeye dikkat!

Anne olmayı engelleyen 7 önemli sorun

Anne olmayı ertelememek için 7 önemli neden

Zihinsel detoks ile beyninize format atın!

Yeni yılda yepyeni bir zihin için: 10 adımda zihinsel detoks

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.