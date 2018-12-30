Bebeklerde böbrek genişlemesi neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Anne karnında saptanan böbrek genişlemelerinin büyük bir kısmının hafif düzeydeki genişlemelerden oluştuğunu ve yüzde 40-85 oranında doğumda ve doğum sonrasında tamamen gerilediğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı ile Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, “Ancak orta ve ağır düzeydeki genişlemeler için çok daha dikkatli olmak, periyodik takipleri aksatmamak önemli. Anne karnındaki bebeğin sağlığını değerlendirmek amacıyla 11-14., diğeri ise 19-22. haftalarda olmak üzere iki önemli ultrason incelemesi yapılıyor” dedi.
BÖBREK GENİŞLEMESİ HERHANGİ BİR YAŞTA DA ORTAYA ÇIKABİLİR
Anne karnında saptanan böbrek genişlemelerinin geçici hidronefroz, idrar yollarında darlık, idrar kaçağı, idrarın idrar torbasından böbreğe geri kaçışı gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. Daha seyrek olarak ise; çift toplayıcı sistem, mesane girişinde darlık, mesane çıkışında darlık, kistik böbrek hastalıkları gibi bozukluklar da böbrek genişlemelerine neden olabilir.Böbrek genişlemelerinin doğumdan sonra herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.
BÖBREK GENİŞLEMESİ HİPERTANSİYON VE PROTEİN KAÇAĞI SEBEBİ
Hafif böbrek genişlemeleri olan çocukların, üriner sistem enfeksiyonu geçirmemiş ve tuvalet eğitimini sorunsuz tamamlamışsa böbrek sağlığı açısından ek bir risk taşımaz. Ancak bu çocuklarda ileri böbrek inceleme filmleri yapılmadıysa yüzde 5-10 olasılığı ile altta yatan vezikoüreteral reflü veya darlık açısından dikkatli olmaları gerekir. Orta ve ağır derecede genişlemesi olan çocuklarda ise hastalıktan etkilenme durumlarına göre böbrek sağlığı açısından risk taşırlar. Bu risk hastalıktan etkilenme derecesine bağlı olarak hipertansiyon, protein kaçağı, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve kızlarda gebelik sorunları olarak karşımıza çıkabilir.
BÖBREK GENİŞLEMESİ SÜNNET SONRASI GEÇER DENMEMELİ
Böbrek genişlemesinin erkek çocuklarda sünnet sonrası geçeceğine dair yaygın bir inanış var. Bu tamamen yanlış. Ailelere, takip prensiplerini anlattığımızda, aslında sünnetin idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını ancak böbrek genişlemesiyle direkt olarak ilgisinin olmadığını anlıyorlar.
DÜZENLİ KONTROLLER AKSATILMAMALI
Böbrek genişlemesi ile ilgili olarak aileye önemli rollerin düştüğünü anlatan Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı ve Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, şu önerilerde bulundu:
• Düzenli aralıklarla üriner sistem ultrasonografisi ve idrar testi kontrollerinin yapılması.
• Ateşli dönemlerde mutlaka idrar testi yapılması.
• İdrarda koku, idrar yaparken yanma, idrarda kanama, karın ağrısı, kusma gibi yakınmalar olduğunda idrar testi yapılması
• Tuvalet eğitiminin dikkatli bir şekilde tamamlanması
• Riskli dönemi atlattıktan sonra da takip eden doktorun önerileri doğrultusunda kontrollerinin yapılması.
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