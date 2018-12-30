Bebeklerde böbrek genişlemesi neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Anne karnında saptanan böbrek genişlemelerinin büyük bir kısmının hafif düzeydeki genişlemelerden oluştuğunu ve yüzde 40-85 oranında doğumda ve doğum sonrasında tamamen gerilediğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı ile Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu, “Ancak orta ve ağır düzeydeki genişlemeler için çok daha dikkatli olmak, periyodik takipleri aksatmamak önemli. Anne karnındaki bebeğin sağlığını değerlendirmek amacıyla 11-14., diğeri ise 19-22. haftalarda olmak üzere iki önemli ultrason incelemesi yapılıyor” dedi.

BÖBREK GENİŞLEMESİ HERHANGİ BİR YAŞTA DA ORTAYA ÇIKABİLİR

Anne karnında saptanan böbrek genişlemelerinin geçici hidronefroz, idrar yollarında darlık, idrar kaçağı, idrarın idrar torbasından böbreğe geri kaçışı gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. Daha seyrek olarak ise; çift toplayıcı sistem, mesane girişinde darlık, mesane çıkışında darlık, kistik böbrek hastalıkları gibi bozukluklar da böbrek genişlemelerine neden olabilir.Böbrek genişlemelerinin doğumdan sonra herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir.