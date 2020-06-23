Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Bebeklerde diş çıkarma durumu ebeveynleri çok yakından ilgilediren bir durumdur. Anne ve babalar için keyifsiz ve huzursuz bir süreçtir. Bu süreçte bebeğinizde ateş, huzursuzluk ve ağlama gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bebeklerdeki ilk dişler 7. aydan itibaren ağızda yerlerini almaya başlarlar. Bu süre kalıtsal özelliklere göre de değişiklik gösterebilir. Tüm dişlerin yerini alması ise 7-30 aylık bir periyotta tamamlanır.

Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri

Salya artışı : Bebeklerde salyaların akması 10 haftalıkken başlar. Dişlerin çıkmaya başlamasıyla beraber bebeğinizde salya artışı görülebilir. Bu durum her bebekte görülür. Salya artışıyla birlikte ağız kısmında fazla ıslak kalmadan dolayı kuruluk görülebilir. Bu kuruluğun geçmesi için doktorunuzun yazdığı kremleri kullanabilirsiniz.

: Bebeklerde salyaların akması 10 haftalıkken başlar. Dişlerin çıkmaya başlamasıyla beraber bebeğinizde salya artışı görülebilir. Bu durum her bebekte görülür. Salya artışıyla birlikte ağız kısmında fazla ıslak kalmadan dolayı kuruluk görülebilir. Bu kuruluğun geçmesi için doktorunuzun yazdığı kremleri kullanabilirsiniz. Parmak emme : Parmak emme durumu bebeklerde en sık görülen durumdur. Dişlerin çıkmasıyla bebekte bir kaşınma hissi oluşur. Bebeğiniz bu hisse karşı koymak için parmak emmeye başlayabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken olay, bu durumun alışkanlık haline getirilmemesidir. Çünkü parmak dişlerin çıkış şeklini değiştirerek dişlek bir görünüme sebep olabilir. Bunu engellemek için bebekler için özel yapılan plastik diş kaşıyıcılar alabilirsiniz.

: Parmak emme durumu bebeklerde en sık görülen durumdur. Dişlerin çıkmasıyla bebekte bir kaşınma hissi oluşur. Bebeğiniz bu hisse karşı koymak için parmak emmeye başlayabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken olay, bu durumun alışkanlık haline getirilmemesidir. Çünkü parmak dişlerin çıkış şeklini değiştirerek dişlek bir görünüme sebep olabilir. Bunu engellemek için bebekler için özel yapılan plastik diş kaşıyıcılar alabilirsiniz. İshal ve ateşlenme : Bebeklerde diş çıkarma dönemi ebeveynler için sorunlu bir durumdur. Görülen ateşlenme sonucu bebekte huzursuzluk oluşur, ağlamaya başlar. İshal de sık görülen bir durumdur. İshalin geçmemesi ve ateşin 38 dereceden yukarı çıkması durumunda vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz. Özellikle bazı bebekler havale geçirmeye meyillidir. Bebeğinizin ateşini düzenli olarak ölçerek durumu kontrol altında tutabilirsiniz.

: Bebeklerde diş çıkarma dönemi ebeveynler için sorunlu bir durumdur. Görülen ateşlenme sonucu bebekte huzursuzluk oluşur, ağlamaya başlar. İshal de sık görülen bir durumdur. İshalin geçmemesi ve ateşin 38 dereceden yukarı çıkması durumunda vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz. Özellikle bazı bebekler havale geçirmeye meyillidir. Bebeğinizin ateşini düzenli olarak ölçerek durumu kontrol altında tutabilirsiniz. Kulak ve yanağın kaşınması : Bebeğinizde diş etindeki şiddetli ağrı, kulak ve yanak bölgesini kaşıma isteği uyandırır. Bu durum ciltte tahrişe neden olabilir. Bebeğinizin tırnak kesimini aksatmamalılısınız. Ayrıca sürekli bir kaşınma durumuyla karşı karşıyaysanız enfeksiyon olabilir. Bu durumu göz ardı etmeden doktorunuza götürün.

: Bebeğinizde diş etindeki şiddetli ağrı, kulak ve yanak bölgesini kaşıma isteği uyandırır. Bu durum ciltte tahrişe neden olabilir. Bebeğinizin tırnak kesimini aksatmamalılısınız. Ayrıca sürekli bir kaşınma durumuyla karşı karşıyaysanız enfeksiyon olabilir. Bu durumu göz ardı etmeden doktorunuza götürün. Diş etinde kızarıklık : Bebeklerde diş çıkarma sırasında diş etinde kızarıklık ve şişlik görülebilir. Bu dönemde diş etleri çok hassaslaşır. Bebeğinize çok sert gıdalar vermekten kaçının. Fazla olmasa da hafif kanamalar meydana gelebilir. Bu normal bir olaydır. Korkmanızı gerektirecek bir durum yoktur.

: Bebeklerde diş çıkarma sırasında diş etinde kızarıklık ve şişlik görülebilir. Bu dönemde diş etleri çok hassaslaşır. Bebeğinize çok sert gıdalar vermekten kaçının. Fazla olmasa da hafif kanamalar meydana gelebilir. Bu normal bir olaydır. Korkmanızı gerektirecek bir durum yoktur. Uykusuzluk ve huzursuzluk: Bu süreçte bebeğinizin uyku düzeni, duyduğu ağrılarla beraber düzensizlik gösterir. Diş çıkarma sürecine kadar uyku düzeni normalken, bu süreçte bebeğinizin uykusunda hafiflik ve süresinde kısalma görülebilir. Birden bire huzursuz olup ağlayabilir. Bu durumlar gayet doğaldır.

Bebeklerde Diş Ne Zaman Çıkar?

Bebeklerde diş çıkarma süreci, diş etinin açılmasından önce başlar. Daha bebeğiniz karnınızdayken dişlerin çıkacağı kökler gelişimini tamamlıyor. Bu süreye kadar bebeğinizde birçok huzursuzluk görülebilir. Bu süreç hem sizin hem de bebeğiniz için ağrılı bir süreçtir. Her bebekte farklılık gösterir. Gelişim geriliğinin olması gibi düşüncelere kapılmayın. Genetik faktörler gibi bazı etkenler bu durumu etkileyebilir.

Bebeklerde Diş Çıkarma Kaç Gün Sürer?

Bebeğinizde ilk dişler 7-10. ayları arasında görülür. Bu zamanda ön santral dişler çıkar. 9-12. ayları arasında yan dişler, 15-21. ayları arasında köpek dişleri, 13-18. aylarda birinci azılar ve 24-33 ayları arasında ise ikinci azılar çıkar. Bebeğiniz 2 yaşına geldiğinde alt ve üst çenelerde bulunan azı dişleri çıkmış olur. Bebeğiniz 3 yaşına geldiğinde ise artık 20 adet süt dişi olmuş olur. Bu süt dişler 6 yaşına kadar bebeğinizde kalır. Daha sonra yerini yeni dişlere bırakır.