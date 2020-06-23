Bebeklerde Kabızlık Nasıl Giderilir?

Bebekler dünyadaki en masum varlıklardır. Anne rahminde oluşan ve gelişen bu varlık, doğumdan sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlar. Bebeğin en sağlıklı ve en güvenli şekilde büyümesi için anne sütü gerekir. İlk birkaç ay anne sütü alan bebeklerde kemik ve kas gelişimi daha hızlı gelişir. Daha sonra ek gıdalar ile beraber bebek farklı bileşenleri de vücuda almaya başlar. Bebeklerin sindirim sistemi ilk başlarda sadece anne sütünü işlemeye programlıdır. Ek gıdalar geçildiğinde çeşitli sindirim problemleri oluşur. Bu problemlerden biri de kabızlık sorunudur. Kabızlık, bebeği rahatsız eden ve aileleri de telaşa düşüren önemli bir sindirim sorunudur. Bebeklerde Kabızlık Sorunu Bebeklerin doku ve organ gelişimi anne karnında tamamlanır. Dünyaya gelen bebeğin doğumunun ardından ise adaptasyon süreci başlar. Bebeğin hem fiziksel hem de ruhsal olarak dünyaya adapte sürecinde yaşanan pek çok zorluk vardır. Bunlardan biri de sindirim organlarının adaptasyonudur. Bildiğiniz gibi vücuttaki sindirim organları çeşitli bakterilerin ve iyonların etkisi ile faaliyet gösterir. Özellikle bağırsaklarda bulunan probiyotikler vücuda alınan besinlerin sindiriminden sorumludur. Bebeklerin ilk birkaç ayında anne sütü ile beslenmesi sonucunda bağırsaklarda probiyotikler oluşmaya ve çoğalmaya başlar. Daha sonra ek gıdalara geçmekle beraber sindirim sistemi bakterilerinde çeşitlilik ve çoğalma meydana gelir.

Fakat bazı besinlerin sindirimi bebeklerde gerçekleşmiyor. Gerek doğuştan gelen sindirim sistemi sorunları, gerekse sindirim bakterilerinin yeterli olmamasından dolayı kabızlık problemi gelişiyor. Örneğin bebeklerin inek sütü içmesi çoğu zaman kabızlığa neden olur. Bunun nedeni bağırsaklarda inek sütünü sindirecek bakterilerin bulunmamasıdır. Bazı bebeklerde ise sindirim elemanlarının gelişmemesinden dolayı (bağırsak tembelliği vb.) kabızlık görülür. Genel olarak ilk 6 ayda geçici kabızlık görülür. Bu sorun besinlerden kaynaklı olabileceği gibi, kalıtsal bazı rahatsızlıkların sonucu da olabiliyor. Bağırsakta oluşan yapısal sorunlar, anatomik olarak meydana gelen bağırsak genişlemesi sendromu, genetik bağırsak yavaşlığı gibi durumlarda kabızlık gelişir. İşte bu nedenlerden dolayı bazı bebeklerde kronik kabızlık durumu oluşur. Bu durumda bebeğin dışkılamasında anormallikler görülür. İleri vadede bu durum bebekte iştahsızlık, kilo kaybı, huzursuzluk yaratır. Bebekte ağlama nöbetleri görülür. Çoğu bebekte karında şişkinlik ve uykusuzluk da diğer sorunlardandır. Bu tür durumlarda bebeğin mutlaka bir doktora gösterilmesi gerekir.

Bebeklerde Kabızlık Nasıl Giderilir? Bebeklerin tam gelişmemiş sindirim sistemi çoğu zaman kabızlık, ishal gibi sorunlara neden olabilir. Bebeğin büyüme ve gelişme sürecinde bağırsakların yiyeceğe adapte olabilmesi için kabızlık gelişmesi normaldir. Bu süreçte aileler çeşitli yöntemler uygulayarak kabızlığı giderebilir. Fakat kabızlığın giderilmesi için ailenin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Eğer kabızlık doğuştan gelen bazı sorunlardan dolayı meydana geliyorsa bu tür durumlar için bebeğin mutlaka doktor kontrolünde tedavi olması gerekir. Çünkü bu durum evde çeşitli yöntemler ile geçebilecek türden değildir. Fakat aşırı emzirme, psikolojik etmenler ve fazlaca katı gıda yedirmek de bebeklerde kabızlık meydana getirir. Bu sorunu evde uygulanabilecek çeşitli yöntemler dahilinde geçirebilirsiniz. Ek gıdalarda daha özenli olmak, bazı koruyucu ve destek verici yöntemler uygulamakla kabızlık ortadan kalkar. Bu yöntemlerin uygulanması ile aynı zamanda sindirim sistemi de düzene girer. Birçok anne bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir türünden araştırmalar yaptığında elde edilen bilgilerle yapılan uygulamalarda birkaç yöntemin işe yaradığını görecektir.