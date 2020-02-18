Bebeklerde kapalı kasık fıtığı ameliyatının yararları

Kasık fıtığının kapalı ameliyatlar ile tedavi edilebildiğini söyleyen Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı, kasık fıtığı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi. KASIK FITIĞI ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Kasık fıtığı, bazı bebeklerde hayatın ilk günlerinde kasıkta şişme ile ortaya çıkarken bazen daha ileri yaşlarda, hatta erişkin dönemlerde bile ortaya çıkabilmektedir. Çoğunlukla bebeklerin yaşamının ilk 2 yılında belirti gösterir ve muayene sırasında kolaylıkla tanı konulur. Bazı durumlarda tanı konulması için ultrasonografi ihtiyacı duyulabilir ancak ultrason her zaman güvenli sonuç vermeyebilir. Kasık fıtığında sıkışma olmadığı sürece ciddi bir ağrı görülmez. Bu nedenle kasığında şişlik veya anormal bir kabarma görülen tüm çocuklar kasık fıtığı teşhisi için mutlaka bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Kasık fıtığı, sağ kasık tarafında ve daha çok erkek çocuklarda görülür. Her beş hastanın birinde ise her iki kasıkta da ortaya çıkabilir. Fıtığın iki tarafta ortaya çıkması, prematüre ve kız bebeklerde daha sık görülür ve çoğunlukla iki taraf aynı anda şişmez.

KASIK FITIĞI TEDAVİSİ İÇİN ZAMAN KAYBETMEMEK ŞART Kasık fıtığının tek tedavisi ameliyattır. Beklemekle veya ilaçla fıtık iyileşemez. Bağırsaklar veya kız çocuklarında yumurtalıklar kasık kanalında sıkışabilir ve kangren gelişebilir. Kasık fıtığı olan hastalarda bu tür ciddi riskler nedeniyle fıtık ameliyatı tanı konulduktan sonra en erken dönemde yapılmalıdır. Sıkışma oluşması durumunda ise beklemeden acil olarak ameliyat yapılmalıdır. Kasık fıtığı ameliyatları her yaşta ve her kilodaki hastaya hem açık hem de kapalı olarak bilinen laparoskopik yöntemle yapılabilir. Hastanın düşük kilolu, birkaç günlük veya birkaç aylık olması ameliyata engel değildir. KAPALI AMELİYAT TEDAVİDE KONFOR SAĞLIYOR Ameliyat, hastanın durumuna göre açık veya kapalı olarak yapılabilir. Kapalı ameliyatta; Göbekten 3 mm’lik bir kamera yardımı ile karın içi gözlenir. Bu gözlem sırasında fıtık olan taraf ve diğer taraf kasık kanalının açık olup olmadığı, kanala giren bir bağırsak veya yumurtalık varsa, bunun herhangi bir sıkışmaya veya kangrene yol açıp açmadığı belirlenebilir ve anında müdahale edilip sorun ortadan kaldırılabilir. Kasık fıtığı ameliyatını laparoskopik (kapalı) olarak yapmanın açık ameliyata göre birçok avantajı vardır.