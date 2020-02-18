HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bebeklerde kapalı kasık fıtığı ameliyatının yararları

Bebeklerde kapalı kasık fıtığı ameliyatının yararları

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kasık fıtığı yani inguinal herni, bazı çocuklarda doğuştan görülen bir sağlık sorunu. Kapanması gereken kasık kanalının açık kalmasıyla ortaya çıkan kasık fıtığı her 100 bebekten 3'ünde, prematüre bebeklerin ise yüzde 30'unda görülebiliyor. Erkek çocuklarda daha fazla rastlanan bir sağlık sorunu olan kasık fıtığı kapalı ameliyatlarla hastaya iyileşme sürecinde fazlaca kolaylık sağlıyor.

Bebeklerde kapalı kasık fıtığı ameliyatının yararları

Kasık fıtığının kapalı ameliyatlar ile tedavi edilebildiğini söyleyen Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı, kasık fıtığı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

KASIK FITIĞI ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kasık fıtığı, bazı bebeklerde hayatın ilk günlerinde kasıkta şişme ile ortaya çıkarken bazen daha ileri yaşlarda, hatta erişkin dönemlerde bile ortaya çıkabilmektedir. Çoğunlukla bebeklerin yaşamının ilk 2 yılında belirti gösterir ve muayene sırasında kolaylıkla tanı konulur. Bazı durumlarda tanı konulması için ultrasonografi ihtiyacı duyulabilir ancak ultrason her zaman güvenli sonuç vermeyebilir. Kasık fıtığında sıkışma olmadığı sürece ciddi bir ağrı görülmez. Bu nedenle kasığında şişlik veya anormal bir kabarma görülen tüm çocuklar kasık fıtığı teşhisi için mutlaka bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Kasık fıtığı, sağ kasık tarafında ve daha çok erkek çocuklarda görülür. Her beş hastanın birinde ise her iki kasıkta da ortaya çıkabilir. Fıtığın iki tarafta ortaya çıkması, prematüre ve kız bebeklerde daha sık görülür ve çoğunlukla iki taraf aynı anda şişmez.

KASIK FITIĞI TEDAVİSİ İÇİN ZAMAN KAYBETMEMEK ŞART

Kasık fıtığının tek tedavisi ameliyattır. Beklemekle veya ilaçla fıtık iyileşemez. Bağırsaklar veya kız çocuklarında yumurtalıklar kasık kanalında sıkışabilir ve kangren gelişebilir. Kasık fıtığı olan hastalarda bu tür ciddi riskler nedeniyle fıtık ameliyatı tanı konulduktan sonra en erken dönemde yapılmalıdır. Sıkışma oluşması durumunda ise beklemeden acil olarak ameliyat yapılmalıdır. Kasık fıtığı ameliyatları her yaşta ve her kilodaki hastaya hem açık hem de kapalı olarak bilinen laparoskopik yöntemle yapılabilir. Hastanın düşük kilolu, birkaç günlük veya birkaç aylık olması ameliyata engel değildir.

KAPALI AMELİYAT TEDAVİDE KONFOR SAĞLIYOR

Ameliyat, hastanın durumuna göre açık veya kapalı olarak yapılabilir. Kapalı ameliyatta; Göbekten 3 mm’lik bir kamera yardımı ile karın içi gözlenir. Bu gözlem sırasında fıtık olan taraf ve diğer taraf kasık kanalının açık olup olmadığı, kanala giren bir bağırsak veya yumurtalık varsa, bunun herhangi bir sıkışmaya veya kangrene yol açıp açmadığı belirlenebilir ve anında müdahale edilip sorun ortadan kaldırılabilir. Kasık fıtığı ameliyatını laparoskopik (kapalı) olarak yapmanın açık ameliyata göre birçok avantajı vardır.

KAPALI KASIK FITIĞI AMELİYATININ AVANTAJLARI

Kasıklardan kesi yapılmadığı için hemen hemen hiç iz kalmaz.

Kasık bölgesinde açık ameliyattaki gibi cilt, cilt altı dokuları ve kasık kanalı tabakası kesilmez. Dolayısıyla hastanın duyacağı ağrı açık ameliyata göre çok daha azdır.

Kapalı kasık fıtığı onarımının en önemli avantajlarından biri de şişlik olmayan diğer kasık kanalının işlem sırasında görülebilmesidir. Bu sayede diğer kasıkta da sorun varsa, orası aynı ameliyatta tedavi edilebilir.

Erkek çocuklarında yapılan açık ameliyatta fıtık kesesini testisin damarlarından ve sperm kanalından ayırmak için tutmak ve bazen de çekmek gerekebilir ancak kapalı ameliyatta fıtık kesesi çıkartılmadığı için testisin damarlarına veya sperm kanalına hiç dokunulmaz.

Tekrarlayan kasık fıtığında, tedavi için altın standart kapalı ameliyattır. Karın içi yapışıklıkların olmadığı daha temiz bir alandan ameliyat yapılır ve bu sayede testis ve testis yapıları zarar görmez.

Kapalı kasık fıtığı ameliyatı, açık ameliyata göre daha kısa sürer ve dolayısıyla hastanın alacağı anestezi miktarı da daha az olur. Bu sayede hasta daha hızlı bir şekilde kendine gelir.

Hastanede yatış süresi kısalır, hatta gelişen bir komplikasyon yoksa hasta ameliyattan 2 saat sonra taburcu edilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Deprem korkusu eşittir uyku sorunu!Deprem korkusu eşittir uyku sorunu!
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kasık fıtığı sağlık kasık fıtığı ameliyatı kapalı ameliyat avantajları

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor!

Deprem korkusu uyutmuyor

Böbrek taşından nasıl korunulur?

Böbrek taşından korunmak mümkün mü?

Bacak ağrısı nedenleri nelerdir? Bir anda kramp giriyorsa...

Bir anda kramp giriyorsa... Bu uyarılar hayati önem taşıyor!

Uyku apnesi tedavisinde geç kalmayın! Kalp hastaları risk altında

Bu hastalık uykuda öldürüyor!

Kanser tedavisinde kişiye özel tedavi yöntemi!

Kanser tedavisinde umut veren gelişme!

Sperm kalitesini ve sperm sayısını artırmak için ne yapmalıyız? Bu 10 tehlikeye dikkat

Dikkat! Bu alışkanlıklarınız varsa, siz de risk altındasınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.