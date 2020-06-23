Bebeklerde Pamukçuk Nasıl Geçer?

Bebekler dünyanın en hassas varlıklarıdır. Doğumdan itibaren özenle ilgilenilmesi ve bakılması gerekir. Dış ortamdaki mikroplara karşı bağışıklık kazanana kadar birçok çocuk hastalığa yakalanır. Bu hastalıklar bazen cilt yüzeyinde olabilirken bazen de vücut içinde meydana gelir. İşte bu tür sorunlardan biri de ağızda pamukçuk oluşumudur. Çoğunlukla bebeklerde görülen bu sorun; bebeğin meme emmesinin engellenmesine, yemek yeme isteğinin azalmasına ve huzursuz olmasına neden olur. Bu durumun oluşmasının ardından anne adayları telaş yapabilir. Fakat bu sorun çoğu çocukta görülen ve geçici olan bir durumdur. Pamukçuk Nedir? Çoğunlukla çocuklarda görülen fakat erişkinlerde rastlanan pamukçuk bir çeşit mantar enfeksiyonudur. Moniliazis adı ile bilinen bu sorun 'Candida' adlı mantarın ağız içinde enfeksiyona neden olması sonucu oluşur. Dil üzerinde, damakta veya ağız içinde oluşan beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösterir. Bebekte pamukçuk genelde dil üzerinde meydana gelir. Bebek bu durumda rahatsız olur. Annenin memesini emmek istemez. Eğer biberon ile besleniyor ise bunu reddeder. Yemek yemeyi istemez hale gelir. Bazı bebeklerde emme isteği olduğu halde dil veya ağza süt değdiğinde yanma hissedilir. Bu durum bebeğin hırçınlaşmasına ve ağlamasına neden olur. Ek gıdalar ile beslenen bebeklerde ise bu sorundan dolayı emme ve yutma güçlüğü yaşanır. Bazılarında ise yüksek ateş gözlenir. Çeşitli nedenler dolayısı ile bu enfeksiyon kapılabilir.

Bebeklerde özellikle, yeni doğanlarda pamukçuk sıklıkla olur. Normal doğum yapan annelerin vücudunda bulunan 'Candida' organizması bebeğin solunum yollarından vücuda girer. Bebek ilk doğduğunda bağışıklık sistemi iyi olmadığı için bu organizma ağız içi ve dil üzerine yerleşerek üremeye başlar. Fakat bebeğin vücudu kendini toplayıp, büyümeye başlayınca geçer. Genelde 1 ay sonunda pamukçuk yok olur. Bazı bebeklerde ise hastalık dolayısı ile antibiyotik kullanımı olur. Bu antibiyotikler vücutta hem iyi hem de kötü bakterileri yok eder. Bu durumda bebeğin bağışıklığı düştüğü için 'Candida' organizması harekete geçer ve pamukçuk meydana gelir. Ayrıca bebeklerin emekleme ve yürüme döneminde cisimleri ağzına alması, biberon veya emziği düşürdükten sonra yine kullanması da bu mikrobun kapılarak ağız içinde veya dilde pamukçuk oluşmasına neden olur. Bebeklerde Pamukçuk Nasıl Geçer? Bebeklerde oluşan pamukçuklar bebeğin hayatını kötü etkileyen türde değildir. 'Candida' organizmasının bebeğin zayıf anlarını yakalayarak vücuda girdiği ve etkisini gösterdiği bilinir. Fakat anne adayının dikkati ile çoğu zaman bu sorun meydana gelmesi engellenebilir. Yine de pamukçuk sorununa yakalanan bebekler için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemleri uygulayarak sorundan kurtulabilir, aynı zamanda alacağınız koruyucu yöntemler ile bebeğiniz hiçbir zaman bu sorun ile karşılaşmaz.

Pamukçuk Tedavisi Bebekleri oldukça rahatsız eden, emme ve yemek yeme isteğini azaltan bu sorun tedavi edilmesi gereken türdendir. Bebeklerin en önemli çağı olan 0-1 yaş aralığında sıklıkla yakalanılan bu durum sonucunda emme veya yeme isteği kalmayan çocuğun gelişimi zarar görür. Bu yüzden çeşitli yöntemler uygulayarak bebeğin ağız veya dilindeki pamukçuk giderilmesi gerekir. Bebeğin dil, ağız içi veya damağında oluşan beyaz lezyonların temizlenmesi gerekir. Bu temizlik el ile yapılır. El ile yapılan ağız temizliğinden temiz ve hijyenik bir bez ile ağız gün aşırı silinir. Bazı kişiler bebeğin ağzını karbonat ile silmeye çalışsa da, bu uygulama doktorlar tarafından kabul edilmez. Yine çeşitli aletler kullanarak ağız içi lezyonları temizlemek doğru değildir. Bu durum bebeğin ağzında tahriş veya kesiklere neden olabilir. Bunun yerine doktorlar tarafından önerilen mantara karşı antimikotikli damlaların kullanılması gerekir. Bu damlaları 10 gün süre ile doktorun direktifi ile kullanma sonucunda pamukçuk geçer.