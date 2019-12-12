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'Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

YENİ doğan bebeklerde en fazla görünen hastalıkların başında burun tıkanıklığı geldiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Görkem Astarcıoğlu, “Bebeklerde burun tıkanıklığı ve sebep olduğu hırıltı ve öksürük, bizlere en fazla başvurulan hastalık. Burun tıkanıklığı başka hastalıklara da sebep olabiliyor” dedi.

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)- YENİ doğan bebeklerde en fazla görünen hastalıkların başında burun tıkanıklığı geldiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Görkem Astarcıoğlu, “Bebeklerde burun tıkanıklığı ve sebep olduğu hırıltı ve öksürük, bizlere en fazla başvurulan hastalık. Burun tıkanıklığı başka hastalıklara da sebep olabiliyor” dedi.

Burun tıkanıklığı olan bebeklerin mutlaka doktora gösterilmesi gerektiğini ifade eden Astarcıoğlu, “Burun tıkanıklığı olduğunda bebek mutlaka doktora görülmeli. Hastanede, basıncı ayarlanabilen cihazla temizleme işlemi yapıyoruz. Bu cihaz sadece hastanede kullanıyor. Anne -babaların da kullanması gereken, elektrik süpürgesine takılan cihazlar da var. Bu cihazlar de basıncı sabitliyebiliyor. Hekim olarak bu cihazları öneriyoruz ailelere. Gelişi güzel damlalar alıp, kullanmasınlar. Ancak doğru cihaz bulunmazsa faydadan çok zarar verebilir. Bebeğin burnuna uyumlu olmalı. Malzeme bebeğe zarar vermeyecek, toksin içermeyen malzemeden olmalı” diye konuştu.

UYUYAMAZ, ANNESİNİ EMEMEZ

Burnu tıkalı olan bebeğin uyuyamadığını ve annesini emmekte zorlanıp, nefessiz kaldığını belirten Dr. Astarcıoğlu, “Bebeğin burnu tıkalı olduğu için başka hastalıklara da sebep olabiliyor. Genzin arkasında biriken temizlenmemiş sekresyon mikroplar ve bakterilerin de eklenmesiyle ateşli hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle iyileşme uzuyor. Hem annelerin hem de bebeklerin rahat uyuması için açık burun tavsiye ediyoruz” dedi.

BEBEKLERİN BURUNDAKİ HAVA BOŞLUKLARI DAR OLDUĞU İÇİN GÖRÜLÜYOR

Doktor Görkem Astarcıoğlu, “Bebeklerde, burundaki havanın daha rahatça dolaştığı boşluklar olması gerekenden daha dar. Bir anda kilo alan, büyüyen bebeklerin de burun boşlukları daralıyor. Bu nedenle bebeklerde burun tıkanıklığı görülüyor” diye konuştu.

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