“Bebeklerdeki dudak damak yarıklarının görülme sıklığı şaşırtıyor”

Dudak yarıklı veya dudak damak yarıklı bebeklerin yaklaşık yüzde 10’unda diğer organlarda ve yapılarda da sorun olabileceğine dikkat çeken Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, izole damak yarıklı bebeklerde bu oranın yüzde 30’a yaklaştığını ve başka yerlerde de sorun olma olasılığının daha yüksek olabildiğini ifade etti.

En sık kalp damar yapısal rahatsızlıklarının görüldüğünü belirten Prof. Dr. Hakan Ağır, genetik konsültasyonun bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hakan Ağır, anne veya babadan herhangi birisinde DDY(dudak damak yarıkları) varsa, DDY lı bir bebeğin tekrar dünyaya gelme olasılığının yüzde 2-5 arasında olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Hakan Ağır, ‘’Eğer ikinci bir DDY’lı varsa üçüncüsünün dudak yarıklı gelmesi şansı yüzde 10-14 tür. Damak yarığı için bu risk yüzde 8’dir. Damak yarıklı çocuklarda yüzde 5 ile yüzde 15 arasında dirençli konuşma bozukluğunun düzelmesi için ameliyat yapılmaktadır. Sıklıkla genizden yani boğazın gerisinden doku damağa eklenir veya yanlardan arkaya taşınır. Bu ameliyat hastanın probleminin ciddiyeti ve konuşma terapisine yanıtına göre 4,5-6 yaş arası yapılmaktadır’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Anlaşılacağı üzere Dudak Damak Yarıklarının sanıldığı kadar az görülmediğinin altını çizen Prof. Dr. Hakan Ağır, her yıl ülkemizde bu soruna sahip 1500 ile 2500 bebeğin dünyaya geldiğinin tahmin edildiğini ve dolayısı ile çok nadir bir durum olmadığını anlattı.

“En fazla görünen tek taraflı dudak damak yarıkları”

Prof. Dr. Hakan Ağır, ‘’Tarafımızca yapılan bir ön çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki oran daha önce ki çalışmalarda belirtilenle paraleldir. Görülme sıklığı her 700 ile 1000 canlı doğumdan birdir. Görülme sıklığı en fazla olanı tek taraflı dudak damak yarıklarıdır. Onu Damak yarıkları takip eder. Yarık küçük dil, çatallı küçük dil diye tabir edilen yarık aslında en sık görülen tiptir ve toplumda sağlıklı bireylerde yüzde 1-2 oranında görülebilir. Bunların çok önemli kısmı fark edilmez ve bir soruna da yol açmaz. Bebekte çatallı küçük dil fark edildiğinde mutlaka dudak damak yarık cerrahı bebeği görmelidir. Aksi takdirde konuşma sorunu olmadığı sürece kapatılmaları gerekmez’’ dedi.

Dudak Damak Yarıklarının en sık görülen yüz bölgesi doğumsal problemlerinden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hakan Ağır, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hesaplandığında her yıl ülkemizde 1500 ile 2000 arası dudak damaklı bebeğin dünyaya geldiğinin tahmin edildiğini belirtti.

“Gebelik öncesi takibin ve doğum sonrası kontrollerin önemi”

Gebelik döneminde yapılan rutin ultrason incelemelerde damaktaki yarıkları görmenin ve tanımlamanın çok zor olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hakan Ağır, dudaktaki yarıklarda ise yarık geniş ve özellikle iki taraflı ise yüzün ultrasonda görülmesi durumunda tanımlanabildiğine dikkat çekti.

USG de ana rahmindeki bebeğin yüz pozisyonunun da önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Ağır, rahme yaslanarak gizlenen yüzlerde yarıkların görülemeyeceğini, diğer yandan rahme yaslanarak şekli değişebilen yüzde yarıkların tanımlanmasının yine çok zor olabileceğini belirtti. Bu konuda ultrasonu yapan doğum uzmanının bilgi beceri ve deneyimi kullandığı cihazın gelişmişliği kadar önemlidir. Doğum sonrası ilk 24-72 saat içerisinde bebeğinizi değerlendiren cerrahın gerekli görürse diğer konsültasyonları isteyebileceğini de hatırlatan Prof. Dr. Hakan Ağır, örneğin daha detaylı bir pediatri değerlendirmesinin, diğer uzuvlarda örneğin ellerde ayaklarda veya başka organlarda doğumsal ek anomaliler olması halinde ilgili alan uzmanlarından da konsültasyon istenebileceğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Hakan Ağır, örneğin damak yarıklı bebeklerde kalp ve büyük damarlardaki doğumsal anomali riski nedeni ile pediatrik kardiyolojiden konsültasyon istenebileceğini, yine ileriye dönük hasta takip ve tedavi başarısı açısından doğum sonrası ilk 2-3 hafta içerisinde ilgili ortodontistin görmesinin doğru olacağının da altını çizdi.

“Dudak damak yarıklı bebeklerin takibi ve tedavisi”

Dudak Damak Yarıklı bebeklerin tedavisinin bir takım işi olduğunu ve bu takımın kaptanının plastik cerrahi uzmanı olduğundan bahseden Prof. Dr. Hakan Ağır, plastik cerrahın bu konuda yeterli ve gerekli eğitimi almış, beceriyi kazanmış olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hakan Ağır, takımın diğer önemli üyelerinin; ortodontist, konuşma terapisti, çocuk diş hekimi, çocuk doktoru, KBB uzmanı, bunun yanı sıra sosyal hizmetler uzmanları, genetik uzmanı ve ağız cerrahı olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.



