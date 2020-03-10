Bebeklerdeki kasık şişkinliği fıtık belirtisi olabilir!

Kasık fıtığı belirtilerinin en belirgini olan şişlik gözlemlenen çocuklarda fıtığın neden ortaya çıktığını ve belirtilerini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nadir Tosyalı, “Bu şişlik ,üzerine parmakla basıldığında gaz sesi çıkartarak kaybolur. Uzun süre devam eden öksürük, kabızlık, karın içerisinde sıvı birikimi, çocuğun prematüre olması, düşük doğum ağırlığı ya da birtakım bağ dokusu hastalıkları ile metabolik hastalıklar kasık fıtığının oluşumunu tetikliyor” dedi.

Kasık fıtığının çok tipik bir hastalık olduğunu, aslında ebeveynlerin tanıyı koymuş bir şekilde doktora başvurduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nadir Tosyalı, “Çünkü ebeveynler kasık bölgesinde bir şişlik gördükleri zaman bunun farklı bir durum olduğunu anlar ve bize çoğu kez bu bulguyla gelirler. Bu durumu çok önemseriz. Ailenin bize bu öyküyü vermiş olması tanıyı büyük oranda belirler” şeklinde konuştu.

KASIK BÖLGESİNDE ŞİŞLİK OLMASI KASIK FITIĞININ EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ

Bebeklerde yatırarak, çocuklarda ise ayakta, öksürterek veya ıkındırarak yapılan muayenede kasık bölgesinde beliren bir şişlik saptandığında büyük oranda tanının koyulduğunu vurgulayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nadir Tosyalı, “Bu bulgular yoksa yine kasık bölgesinin parmakla yapılan muayenesinde; ‘ipek eldiven işareti’ dediğimiz ve ince doku kayması şeklindeki bulgu, bize önemli bir ipucu daha verir. Anne veya babanın bir şekilde kasık bölgesinde gözlemiş olduğu şişlik, muayene sırasında çocuğun ıkındırılarak bu şişkinliğin tekrar görünür olması ve nihayet gereğinde ultrasonla her iki kasık bölgesinin yüzeyel olarak değerlendirilmesi tanıyı net olarak koydurur” açıklamasında bulundu.