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Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar! Ölüm çetesinin eline düşmüşler... Aynı hastane aynı acı son

30.10.2024 07:31
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Yaklaşık iki hafta sonra hakim karşısında olacak olan yenidoğan çetesiyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar yine kan dondurdu. Görünen o ki sadece bebekler değil yaşlılar da kapatılan o hastanelerde ölüm çetesinin eline düşmüş. Çete üyelerinin konuşmaları dava dosyasına yansırken, yakınlarını o hastanelere basit bir tedavi için götürüp cenazesini teslim alanlar var.

Bebeklerden sonra şimdi de yaşlılar! Ölüm çetesinin eline düşmüşler... Aynı hastane aynı acı son

Türkiye, bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerdeki yenidoğan çetesi skandalını konuşurken; sadece bebeklerin değil yaşlıların da ölüm çetesinin eline düştüğü ortaya çıktı.

AYNI HASTANE AYNI ACI SON

75 yaşındaki Fatma Usta, enfeksiyon kaptığı için ailesi Bağcılar'daki Özel Şafak Hastanesi'ne getirdi. Anne Usta'nın söz konusu hastaneden hemen çıkacağını düşünen aile, adeta kabusu yaşadı.

İddiaya göre doktorlar, Usta'yı hemen yoğun bakıma yatırdı. Doktorlar yaşlı kadının durumunun iyi olduğunu söyledi ama 4. gün ise entübe edildiği haberini verdiler.

75 yaşındaki kadın iddiaya göre kızından yoğun bakımdan çıkarılmak istediğini söyledi ama doktorlar buna izin vermedi.

YÜRÜYEREK GİTTİ, CENAZESİ ÇIKTI

Yaşlı kadının yürüyerek girdiği hastaneden cenazesi teslim alındı.

"BENi ÇIKARIN! BURADA ÖLDÜRECEKLER"

ATV Haber'e konuşan Fatma Usta'nın kızı "Annem başladı kızmaya, 'Beni buradan çıkarın, beni burada öldürecekler' dedi. Annemi şişirmişler, ağzına kocaman bir hortum sokmuşlar. Sağlam getirdik, ölüsünü aldık. Burada herkes işbirliği içinde. Herkes bu hastaneden şikayetçi" dedi.

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KONUŞMALAR, DAVA DOSYASINDA

Yenidoğan çetesinin yargılandığı dava dosyasında kurbanların sadece bebekler olmadığını gösteren deliller de var.

Hemşire D.T.'nin bir doktora öfke kusarken dile getirdiği cümleler dikkat çekti:

"Ne bir tazminat aldım ne de bir şey. İstifa ettim bir de üstüne arkamdan konuşmaya devam ettiler. En ufak bahane arıyordum zaten. Erişkini, ayakta gireni de öldürüyorsun, çıkartıyorsun doktor musun sen de!"

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Çete üyesi diğer iki hemşirenin arasında geçen diyalog da şöyle;

- "Kanka Güney yendioğan kapandı bunların kesin ve net. Kesin net kapandı kanka. Bunlar şimdi yenidoğan sanıyorlar ama yarın bir gün erişkine de başlar SGK falan"

  • "Başlar abi niye başlamasın, adamlar bir kere illegalin kokusunu almışlardır.

- "Aynen öyle. Başlasınlar o dosyalara on yıl, yirmi yıllık geriye doğruı, bak bakalım onlara da bir kuruş para kalıyor mu?"

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Hatta kendini aklamaya çalışan çete üyelerinden biri, arkadaşına olan biteni resmiyete döküp bildireceğini söylüyor ve usulsüzlüğün sadece yenidoğan servisinde olmadığını itiraf ediyor:

- "Mahkeme sürecine de giriyoruz. Valla şimdi SABİM'e, CİMER'e tam yazma ayağı değil mi ya, tam bu ara. Kanka nasıl bir şey yazayım?"

  • "Usulsüz hasta alımlarını yaz 112'den, protokolsüz hasta kabul ediyorlar diye yaz, ondan sonra erişkindeki usulsüzlükleri de yazabilirsin"

- Hasta çarşafları mı?

  • "Evet, hasta basamaklarını şişiriyorlar, usulsüzlükler, çarşafları şişiryorlar dersin, ex bekletiyorlar, yatışını uzatıyorlar hastaların diyebilirsin."
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hastane yaşlı yenidoğan yenidoğan çetesi
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