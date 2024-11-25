Bebeklerden sonra yetişkinlere de sıçradı! Yenidoğan skandalı büyüyor: Olmayan doktor için bile para almışlar

Onlarca bebeğin ölümünden haksız kazanç sağlayan, kendi aralarında insanlık dışı konuşmalar yapan gözü dönmüş yenidoğan çetesi sadece bebekleri hedef almamış. Kamuoyunda yankı bulan çeteyle ilgili mağdurlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Üstelik yeni şikayetler yetişkinler üzerinden...

KAPATILAN HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre yenidoğan çetesiyle ilgili yeni suç duyuruları devam ederken, erişkinlerin tedavi süreçlerinde de ciddi ihmaller olduğunu öne sürenler var.

Onlardan biri de Altıntaş ailesi. Yeter Altıntaş, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 10 hastaneden biri olan Beylikdüzü Medilife'da tedavi görüyordu.

HASTALIĞI İYİYE DOĞRU GİDİYORDU

Anne Yeter Altıntaş lenfoma hastalığına yakalanmıştı. Bir aya yakın bir süre yoğun bakımda kaldı, ailenin iddiasına göre "Tüm işaretler iyiye gidiyor" denildi. Ancak Yeter Altıntaş ilerleyen günlerde hayatını kaybetti.

PARA ALINDI AMA DOKTOR YOK

Annesinin tedavi sürecinde hastane yönetiminin haksız kazanç sağladığını iddia eden Turgut Altıntaş, "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak diye para istendi. Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu." diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNA HAZIRLANIYORLAR

Aile suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Yenidoğan Çetesi davası, 26 Kasım Salı günü tutuksuz sanıkların ifadeleriyle devam edecek.