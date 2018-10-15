Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Taht için altıncı sırada yer alan Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeği, cinsiyetine göre ya Kont ya da Lady unvanı taşıyabilecek. Tabii eğer Kraliçe 2. Elizabeth bu konudaki kuralı değiştirmezse.

Çocuk doğacak ama ne prens olacak ne prenses

1 / 20 Prens Harry'nin bebeğinin kendisi gibi prens ya da prenses unvanı taşıyamayacak olmasının nedeni ise 1917 yılına dayanıyor. O dönemde kral olan 5. George, kraliyet ailesindeki unvanları sınırlandırdı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeği, taht için babasının ardından yedinci sırada yer alacak.

2 / 20 Taht sıralamasında Prens Charles'ın ardından Prens William ve onun çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis geliyor. Prens Harry, babası, ağabeyi ve yeğenlerinin ardından altıncı sırada. Çocuğu da yedinci sırada yer alıyor. FOTOĞRAFLAR: AP, AFP, REUTERS, BACKGRID UK, AVALON, BACKGRID USA

3 / 20 İngiliz kraliyet ailesinde mutlu telaşların ardı arkası gelmiyor. Önce Prens William ile Kate Middleton'ın üçüncü bebekleri dünyaya geldi. Ardından Prens Harry ile Meghan Markle evlendi. Kraliçe 2. Elizabeth geçtiğimiz hafta sonu da diğer torunu Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın evliliğine tanıklık etti. Aradan sadece birkaç gün geçtikten sonra bir süredir merakla beklenen yeni bir mutlu haber geldi: Prens Harry ile Meghan Markle ilk bebeklerini bekliyor.

4 / 20 Tam da Prens Harry ile Meghan Markle'ın Avustralya,Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga ziyaretine başladığı sırada Kensington Sarayı'ndan Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklaması geldi. Bebeğin önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında dünyaya geleceği belirtildi.

5 / 20 Kensington Sarayı'nın açıklamasında "Sussex Dükü ve Düşesi; Sussex Düşesi'nin bir bebek beklediğini ve bebeğin 2019 yılının ilkbaharında dünyaya geleceğini mutlulukla duyurur" denildi.

6 / 20 Bir süredir Markle'ın hamile olduğuna dair söylentiler kulislerde konuşuluyordu. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğünü sırasında bu söylentiler iyice doruğa çıktı.

7 / 20 Tören için koyu renkli bir elbise giyen Markle'ın üzerindeki mantoyu hiç çıkarmaması "Karnını kapatıyor, çünkü hamile" söylentilerinin artmasına neden olmuştu.

8 / 20 Meghan Markle'ın hamile olduğu söylentilerini güçlendiren bir başka gelişme de annesi Doria Ragland'ın geçtiğimiz aylarda ABD'de bir bebek bakımı kursuna gitmesi olmuştu. Ragland'ın torununa bakabilmek için böyle bir kursa gittiği ileri sürülmüştü.

9 / 20 Ayrıca Markle'ın annesi Doria Ragland'ın bebek dünyaya geldikten sonra kızının yanında olabilmek için Londra'ya taşınacağı da konuşuluyor.

10 / 20 Daily Mail gazetesinin internet sitesi, Meghan Markle ve Prens Harry'nin mutlu haberi ilk olarak Prenses Eugenie'nin düğününde kraliyet ailesiyle paylaştığını yazdı.

11 / 20 FOTOĞRAFLAR: AP, AFP, REUTERS, BACKGRID UK, AVALON, BACKGRID USA

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