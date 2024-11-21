Bebekleri hayattan koparan canilerden aşk itirafı! Utanmadan bir de medyayı eleştirdi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, dördüncü gününde devam edecek. Dünkü duruşmada skandalların yanı sıra bir de aşk ilişkisi ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan Cansu Yıldırım, elebaşı Fırat Sarı ile 3 yıllık ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Sözcü'de yer alan habere göre tutuklu olan hemşire Cansu Akyıldırım, ile mahkeme başkanı arasındaki diyalog şu şekilde ilerledi;

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı’yı ne zamandan beri tanıyorsun?

Cansu Akyıldırım: 2019’dan beri tanıyorum. Reyap’ta beraber çalıştık. Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile samimiyetin var mıydı?

Akyıldırım: Evet, vardı. 3 yıldır ilişkim vardı. 2021-2023 yılları arasında.

Mahkeme Başkanı: Ne zaman tanıştınız?

Akyıldırım: 2019’da. Mahkeme Başkanı: Ekleyeceğin bir şey var mı?

Akyıldırım: Dosya, medya tarafından çok dallanıp budaklandı. Hakkımda çok yanlış ithamlarda bulunuldu. Herhangi bir maddi çıkar elde etmedim.

BİSKÜVİ KUTUSUNA KONAN KAYA BEBEK

Yenidoğan davasının üçüncü gününde kadın hemşireler Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş ve Damla Atak ifade verdi. Cansu Akyıldırım, Medisense şirketinden kendisine gönderilmiş paralara ilişkin şunları söyledi:

“Hasta danışmanlığı aldığımız bir yerdi. Ekibe motivasyon amacıyla gönderilen paralar var. Medisense şirketinden Fırat bey bana aylık olarak toplu para atar, ben de bu parayı hemşirelere, kıdemine göre motivasyon amaçlı dağıtırdım.”

"ÇEK FİŞİ GİTSİN"

Sanık, WhatsApp konuşmalarında geçen “Göbek bağını kesmeyi beceremedim, Cansu’ya verin” konuşmasıyla ilgili “Geldiğinde mosmordu, oksijen verdim. Bebeği kucağıma aldığımda bebeğin bir yeri şişti ben emar çekerken bebeğin kalbi durdu. Bebek geri dönmedi” dedi. Daha sonra sanık kürsüsüne Rıza Keykubat geldi. Özellikle Kaya Bebek’in ölümünden sorumlu tutulan ve “Çek fişi” dediği iddia edilen sanık ifade verdi. Bebek Kaya’nın göz göre göre nasıl, ihmallerle öldüğünü “çek fişi” gitsin denilerek doktorun gelmediği anlatıldı. Ölen Kaya Bebek’in ailesinin avukatı, “Sanık sürekli, “10 yaşında çocuğum var” diyor. Allah uzun ömürler versin. Ama yanımdaki mağdur aile, Mehmet Kaya, bebeğini bisküvi kutusunda aldı. Bu yüzden burada duygu sömürüsü yapmasın” dedi.