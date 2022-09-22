Bebeklerin diş bakımı nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir?

Genellikle ilk dişler yüzde 70-80 ihtimalle alt iki kesici olarak çıkar. Bu dişlerin çıkma süreci ise ortalama yedi ve sekizinci aydır, bazı bebeklerde birinci yaşı bulabilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeklerde diş çıkarma sürecinin ne zaman başladığı, süreçte neler yaşanabileceği ve ilk dişlerin temizliğinin nasıl yapılması gerektiği hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

DİŞLER ÇIKTIĞI AN...

Takip eden dönemde, üstteki iki kesici dişin de çıkmasını beklemekteyiz. İlk dişler çıktığı andan itibaren temizliğine özen göstermeniz önem taşımaktadır.

