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Bebeklerin diş bakımı nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmelidir?

22.09.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerde diş çıkarma, sorunlu bir sürece dönüşebilir. Bu sürecin dördüncü ay kadar erken başlayabildiğini duyan anne ve babalar çok şaşırmaktadırlar. Bu dönemde bebeğinizin yanında olmanız ve sık sık ilgilenmeniz onun bu süreci geçirmesini kolaylaştıracaktır.

Genellikle ilk dişler yüzde 70-80 ihtimalle alt iki kesici olarak çıkar. Bu dişlerin çıkma süreci ise ortalama yedi ve sekizinci aydır, bazı bebeklerde birinci yaşı bulabilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeklerde diş çıkarma sürecinin ne zaman başladığı, süreçte neler yaşanabileceği ve ilk dişlerin temizliğinin nasıl yapılması gerektiği hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

DİŞLER ÇIKTIĞI AN...

Takip eden dönemde, üstteki iki kesici dişin de çıkmasını beklemekteyiz. İlk dişler çıktığı andan itibaren temizliğine özen göstermeniz önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
diş çıkarma
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