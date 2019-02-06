HABER

Bebeklerin dişleri çıkmaya başladığında bu önlemlere dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Dr.

Bebeklerin dişleri çıkmaya başladığında bu önlemlere dikkat

Diş Hekimi Dr. Dt. Fahri Kavrut, bebeklerin diş çıkarma döneminde alınması gereken önlemleri sıraladı.
Bebeklerin en önemli geçiş evrelerinden olan diş çıkarma süreçleri ebeveynler için bir çok alınması gereken önlemi de peşinde getiriyor. Bu dönemde bebeklerin emzirerek uyutulmaması gerektiğini, ıslak bir bezle dişlerin temizlendikten sonra uyutulmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Dr. Dt. Kavrut, ebeveynlere çeşitli uyarılarda bulundu. Çocuklar için üretilen diş macunlarının önemine de değinen Kavrut, önerilerini şu şekilde sıraladı:
"Bebek; şekerli, ballı süt karışımı ile dolu bir biberonla kesinlikle uyutulmamalı. Çocuklar için oldukça yararlı olan meyve suları biberona doldurularak sürekli verildiğinde diş çürüklerine yol açabiliyor. Çocuk 1 yaşına geldiğinde, emzirme ve biberon kullanımını terk etmek gerekir. Onu, sıvı gıdaları bardakla içmeye alıştırmamız gerekiyor. Çocuğunuzun dişlerini sadece diş fırçasıyla temizleyin. Süt dişlerinin tümü sürene kadar (2,5-3 yaş) ağız bakımında ona yardımcı olmak gerek. 0-3 yaş arasında macun kullanmamak daha uygundur. 3 yaşından itibaren çocukların tükürme refleksleri gelişmeye başlar. Bu dönemde çocuk diş macunlarına geçebiliriz. Çocuk diş macunlarının erişkin diş macunlarından farklı ise çok daha az miktarda fluor içermeleridir" şeklinde konuştu.

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Edebiyat öğretmeni 5 yılın sonunda yeniden yürüdüEdebiyat öğretmeni 5 yılın sonunda yeniden yürüdü
Doruk Sağlık Grubu’ndan Onkoday’a ziyaretDoruk Sağlık Grubu’ndan Onkoday’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Boyun fıtığı tedavisinde bunlara dikkat!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.