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  4. Bebeklerin genleriyle oynayan bilim insanına hapis cezası

Bebeklerin genleriyle oynayan bilim insanına hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 15:28 | Son Güncelleme

Çinli bilim insanı He Jiankui, iki bebeğin embriyo halindeyken genleriyle oynadığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua Şenzen'deki mahkemenin He'ye ayrıca 3 milyon yuan (yaklaşık 383 bin euro) para cezası verdiğini geçti.

Nanşan Bölge Halk Mahkemesi kararında daha önce Bilim ve Teknoloji Güney Üniversitesi'nde görevli olan doçent doktorun "kişisel şöhret ve çıkar peşinde" davrandığına ve "tıp düzenini bozduğuna" hükmetti.

Yapay döllenmeyle 2018 yılında doğan ikiz bebeklere Lulu ve Nana adı verilmişti. He Jiankui Kasım 2018'de Hong Kong'da katıldığı bir bilimsel zirvede bebeklerin genleriyle oynadığını kamuoyuna duyurmuştu. Çinli bilim insanı Crispr/Cas9 adlı gen teknolojisi yoluyla bebeklerin genetik yapısında değişiklik yapmıştı. He babanın HIV taşıyıcısı olduğunu ve virüs bulaşmaması için bebeklerin DNA'sındaki bir geni etkisiz hale getirdiğini söylemişti. Bu açıklama başta Çin olmak üzere tüm dünyada tepki çekmiş, Çin makamları aynı ay içinde He'nin tüm araştırma faaliyetlerini sonlandırmıştı.

İnsan embriyosunun genleriyle oynanması, dünyanın birçok ülkesinde etik gerekçelerle yasak. Çin'de ise 2003 yılında sağlık bakanlığının yürürlüğe koyduğu yönergeler doğrultusunda bu işleme üreme gerekçesi dışındaki gerekçeler sözkonusu olduğunda izin verilebiliyor.

AFP, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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