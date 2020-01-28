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Bebeklerin giyim haritası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Anne ve babalar bebekleri için kıyafet seçerken nelere dikkat etmeli ve hangi ayda hangi kıyafetler tercih edilmeli?Ebeveynler yeni doğan bebekleri için yüzlerce bilgi araştırarak bebeklerini en iyi şekilde yetiştirmek isterler.

Bebeklerin giyim haritası

Anne ve babalar bebekleri için kıyafet seçerken nelere dikkat etmeli ve hangi ayda hangi kıyafetler tercih edilmeli?
Ebeveynler yeni doğan bebekleri için yüzlerce bilgi araştırarak bebeklerini en iyi şekilde yetiştirmek isterler. Araştırılan bu bilgilerin başında ise beslenme ile kıyafet gelir. bebekperisi.com genel müdürü Caner Çakı, anne ile babalara bebeklerin nasıl giyinmesi gerektiği ve kıyafet seçilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Çakı, “Anne ve babaların 9 aylık bir araştırma ve hazırlık dönemi olacak. Bebek doğduğu andan itibaren bu hazırlık döneminde öğrenilen bilgileri hayata geçirme zamanı gelmiş olacak. En fazla ihtiyaç duyulan konuların başında ise beslenme ve giyinme gelmekte. Bebeklerde giyinme, ihtiyaç olmaktan çok eğlenceli bir hale gelebiliyor. Özellikle anneler bebeklerini giydirirken keyif almaya başlıyor. Fakat anne ve babalar bebeklerini giydirirken dikkat etmeleri gereken başlıca unsurlar bulunuyor. Bu unsurların en başında ise aldıkları ürünlerin bebeklerinin sağlığını olumsuz etkilememesi geliyor” dedi.
Caner Çakı, ilk olarak yeni doğan bebekler için tavsiyelerde bulunarak, “Yeni doğan bebekleriniz için kıyafet seçerken cildin hava almasını sağlayan, teri emen, tüylü olmayan pamuklu kumaş içerikli kıyafetleri seçmek çok önemlidir. Özellikle yeni doğmuş bebeklerde bu saydığım konularda çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Üzerinde metal ya da sert aksesuarlar barındırmaması da tavsiye ediliyor. Yumuşak ve az dikişli olan kıyafetler fazlasıyla revaçta. Yeni doğan bebeğe mevsimine göre tulumlar giydirilmelidir. Yaz aylarında bebeğin cildinin nefes alabileceği ince ve pamuklu tulumlar, kış aylarında bebeğin üşümemesi için kalın ve pamuklu tulumlar kullanılmalı yeni doğan bebeklerin eldiven ve şapka kullanması da gerekir” ifadelerini kullandı.
Çakı, bebeklerin 6 aylarını doldurduktan sonraki kıyafet seçimlerine de değinerek, “ 6. Aydan sonra bebekler eldiven ve patik kullanımı bırakılabilir. Eğer bebek çok hareketli ise gece yatmadan önce yüzünü çizmemesi açısından eldiven kullanılabilir. 6 aylık ve 1 yaş arası bebeklerde de yine tulumlara ve tulumların kumaşlarının %100 pamuk olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 1 yaşına giren bebeklerde artık yavaş yavaş kıyafet kullanılmaya başlanabilir, tişört, pantolon, etek, elbise ve külotlu çorap, eşofman gibi kıyafetler tercih edilebilir. Bebeklerde kıyafet giydirirken dar ve sıkı ürünlerden çok bebeğin rahat etmesi için bol ve rahat kıyafetleri de tercih etmek gerekmektedir. Son olarak şunu unutmamamız gerekir, Anne ile babaların bebek giyimi için oldukça hevesli olması normal olsa da bebeğin sağlığı her şeyden önemlidir” dedi.

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