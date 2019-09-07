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Bebeklerin karışması ve kaçırılmasına teknolojik önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bursa Şehir Hastanesinde, bebek kaçırma ya da karışması gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla RFID teknolojisi kullanılıyor - RFID teknolojisiyle, bebeğe takılı olan aktif veri taşıyıcısında herhangi bir nedenle sistemsel bir erişim problemi yaşandığında, alarm oluşturularak kontrol sağlanıyor - Bebeğin, sorumlu hemşiresi tarafından sistem üzerinden belirli bir süre için transfer tanımlanmadan, izinsiz bir şekilde odası dışına çıkarılması durumunda pembe kod alarmı devreye giriyor

UĞUR ULU - Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu-Özel İş Birliği" modeliyle hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesinde, bebek kaçırılması ya da karışması gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri) teknolojisi kullanılıyor.

Geliştirilen RFID teknolojisiyle anne ve bebek güvenliğini en üst düzeyde tutmak, bebek karışması ya da kaçırılması gibi olayların önüne geçmek amaçlanıyor.

Doğum için hastaneye gelen anne adaylarına hastaneye yattıkları andan itibaren RFID bileklikler takılıyor. Doğumun gerçekleşmesinin ardından ise annedeki bileklikle eşleştirilmiş bir başka bileklik de yine yeni doğmuş bebeğin ayak bileğine takılıyor.

Aktif veri taşıyıcısı bulunan bilekliğe bebekle ilgili tüm veriler işleniyor. Doğumdan sonra anne hasta odasına, bebek ise bakım odasına alınıyor. Kontrolleri tamamlanan bebek, annesine teslim edilirken bebeğin doğru anneye teslim edilip edilmediği aktif veri taşıyıcıları yan yana getirilerek teyit ediliyor.

Eğer bebek anneye ait değilse, aktif veri taşıyıcıları kırmızı yanarak uyarı veriyor. Bu sayede bebeğin karışması gibi bir sorunların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Bebeğe takılı olan aktif veri taşıyıcısında herhangi bir nedenle sistemsel bir erişim problemi yaşandığında bebek kaçırılma ihtimaline karşı yine alarm oluşturularak bebeğin kontrolü sağlanıyor.

Bebeğin, sorumlu hemşiresi tarafından sistem üzerinden belirli bir süre için transfer tanımlanmadan, izinsiz bir şekilde odası dışına çıkarılması durumunda pembe kod alarmı devreye giriyor.

Aynı zamanda bebeğe takılı olan bilekliğin çıkarılması veya kopartılması gibi durumlarda da alarm veriliyor.

Tüm bu uyarılar sonrasında bölgedeki tüm kapılar otomatik olarak kilitleniyor. Ayrıca alarm durumları, yetkilendirilen kişilere mesaj, mail, hemşire çağrı sistemi veya lighthouse mobil sistemi üzerinden iletiliyor.

Alarmlar, kamera görüntüsüyle birlikte hastanenin güvenlik birimine düşüyor. Güvenlik, bu sayede bebeği hastane içerisinde aktif olarak izleyebiliyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bursa Şehir Hastanesi Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Elif Balkan, anne ve bebek güvenliğini sağlamak adına üst düzey güvenlik sistemiyle çalıştıklarını söyledi.

Anne ve bebeğe takılan aktif veri taşıyıcı çiplerle anne ve bebeğe güvenli bir bölge oluşturduklarını ifade eden Balkan, "Bebeğin odadan çıkması gereken durumlarda bebeğin transfer sürecini başlatıyoruz. 'Bir saat bu bebek izinlidir, bu bölge içinde gezecektir' diye sisteme tanıtıyoruz. Bu süreçte de bebek annenin yanından hemşire hanımların eşliğinde güvenli bir şekilde ayrılabiliyor." dedi.

Bebeğin izinsiz olarak odadan çıkarıldığı durumlarda sistemin devreye girerek alarm verdiğini anlatan Balkan, şunları söyledi:

"Bebeğin kolundaki bileklik çıkarıldığı anda bize 'çıkarılmıştır, ya da çıkarılmaya zorlanmıştır' diye uyarı geliyor. Bu durumda dış kapılarımız kilitleniyor. Hiç bir şekilde kapı açılmıyor. Kapı sadece güvenlik geldiğinde açılabiliyor. Hemen müdahale etmiş oluyoruz. Yani bu şekilde bebek izinsiz hiçbir şekilde anne yanından ayrılmıyor."

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