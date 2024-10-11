Bebeklerin ölümüne yol açan hastane çetesi bir de savcıyı makamında tehdit etti! "Sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var"

Hastane çetesinin yenidoğan ünitesine çökmesi yeni doğum yapan bir annenin şikayetiyle ortaya çıktı. Aralarında doktorların ve hemşirelerin de bulunduğu çete gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı iddiaya göre 12 bebeğin ölümüne yol açtı. Gözü kara çete skandalla ilgili soruşturmayı yürüten savcıyı da makamında tehdit etti.

SAVCIYI MAKAMINDA TEHDİT ETTİ

Emrullah Erdinç'in paylaştığı görüntülerde kendini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in soruşturma savcısına gözdağı verdiği anlar yer aldı.

"BUNLARIN SOKAKTA MERMİYE KAFA ATACAK 500 ADAMLARI VAR"

Zengin'in savcıya şu sözleri sarf ettiği duyuldu:

“Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım. Bu adamlar yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var.

İçeridekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz.

Senin savcı olman önemli değil. Mevki, makam hiç önemli değil."

GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında çete üyelerinin yanı sıra savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de gözaltına alındı.