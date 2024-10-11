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Bebeklerin ölümüne yol açan hastane çetesi bir de savcıyı makamında tehdit etti! "Sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var"

11.10.2024 15:55
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Anlaşmalı hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini günlük 8 bin TL karşılığında dolduran çete bir de savcıyı makamında tehdit etti! Gazeteci Emrullah Erdinç, kendini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in, olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya gözdağı verdiği skandal görüntüleri paylaştı. Tehdit sırasında kullanılan "Bunlar mermiye kafa atan insanlar. Yurt dışına, Papa'ya suikast yapan tipler" sözleri ağızları açık bıraktı.

Bebeklerin ölümüne yol açan hastane çetesi bir de savcıyı makamında tehdit etti! "Sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var"

Hastane çetesinin yenidoğan ünitesine çökmesi yeni doğum yapan bir annenin şikayetiyle ortaya çıktı. Aralarında doktorların ve hemşirelerin de bulunduğu çete gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı iddiaya göre 12 bebeğin ölümüne yol açtı. Gözü kara çete skandalla ilgili soruşturmayı yürüten savcıyı da makamında tehdit etti.

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SAVCIYI MAKAMINDA TEHDİT ETTİ

Emrullah Erdinç'in paylaştığı görüntülerde kendini eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in soruşturma savcısına gözdağı verdiği anlar yer aldı.

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"BUNLARIN SOKAKTA MERMİYE KAFA ATACAK 500 ADAMLARI VAR"

Zengin'in savcıya şu sözleri sarf ettiği duyuldu:

“Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım. Bu adamlar yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var.

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İçeridekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz.

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Senin savcı olman önemli değil. Mevki, makam hiç önemli değil."

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GÖZALTINA ALINDI

Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında çete üyelerinin yanı sıra savcıyı tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de gözaltına alındı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Savcı hastane çete
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