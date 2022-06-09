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Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

08.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebeveynler için en önemli konu, çocuklarının güvenliği. Bunu sağlamak adına ebeveynlerin evden arabaya kadar birçok alanda önlem almaları gerekiyor. Oto koltuğu da bu önemler arasında bulunuyor. Bebekler için araçla yolculuğu güvenli hâle getiren Kraft Oto Koltuğu modelleriyle karşınızdayız! Peki, Kraft bebeklere neler sunuyor, merak ediyor musunuz? Öyleyse okumaya devam edin!

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

Bebeğinizle seyahat etmek istiyorsunuz ancak aklınızı en çok kurcalayan konu bebeğinizin güvenliği, değil mi? "Olası kaza durumunda onu nasıl koruyabilirim?" diye düşünüyorsanız güvenliği için iyi bir bebek oto koltuğu edinmelisiniz. Kraft Oto Koltuğu modelleri rahat, güvenli ve iyi bir yolculuk deneyimi sunuyor. Siz de bebeğiniz için en iyisini istiyorsanız Kraft Oto Koltuğu yorumları ve incelemesine yer verdiğimiz yazımıza göz atmalısınız!

Kraft Cube Signal Oto Koltuğu

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

Kraft Cube Signal Oto Koltuğu'nun özellikleri

Kraft Cube Signal Oto Koltuğu 9 ila 36 kg'a kadar olan bütün çocuklar için rahatlıkla tercih edilebiliyor. 9 aylık bebekler 12 yaşına gelene kadar kullanmaya devam edilebiliyor. 4 farklı yatış pozisyonu sunan koltuk, çocuklar için hem güvenli hem konforlu yolculuk sağlıyor. ECE R44/04 belgesi ve Avrupa güvenlik standardı olan ECE R44 sertifikasına sahip olduğu için ebeveynlere güven veriyor. 5 noktadan bağlanan emniyet kemeriyle olası kaza durumlarında bebeklerin koltuktan ayrılmalarını engelliyor ve en az hasarı almalarını sağlıyor. Aynı zamanda bebeklerin kilidi açması durumunda uyarı vererek ebeveynlerin durumu fark etmesine yardım ediyor. "Kraft Oto Koltuğu nasıl bağlanır?" ya da "Kraft Oto Koltuğu nasıl takılır?" diye merak ediyorsanız bebek koltuklarındaki en önem güvenlik önemlerinden isofix ve top tether bağlantısı bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Isofix ile uyumlu araçların koltukta yer alan demir aparatına bağlanabilen ürün ayrıca top tether ile koltuğun tepe noktasından bagajda yer alan kancaya sabitlenebiliyor. Böylece araç hareket ederken kaymıyor. Eğer araçta isofix bağlantı sistemi yoksa emniyet kemeriyle de araca yerleştirilebiliyor. Yumuşak minderli yan kanatları bebeğin yandan gelebilecek darbelerden etkilenmesini engelliyor. Dolgulu omuz askısı ise hem bebeğin koltuktan kaymasını engelliyor hem şok emici özelliğiyle olası kaza anında bebeği koruyor. 5 kademeli yükseklik ayarlı baş desteği ve ultra geniş iç hacmi sayesinde bebeğiniz büyürken ona uygun şekilde ayarlanabiliyor. Eğer "Kraft Oto Koltuğu kılıfı nasıl çıkarılır?" ve "Kraft Oto Koltuğu kılıfı nasıl takılır?" diye merak ediyorsanız kılıfının çıkmadığını ve bu nedenle yıkanarak temizlenemediğini hatırlatalım. Eğer ürün kirlenirse silerek kolayca temizlenebiliyor.

Kraft Cube Signal Oto Koltuğ'nun faydaları

Kraft Oto Koltuğu kullananlar ürünün birçok avantajına sahip oluyor. Bunlara kısaca değinirsek:

  • 9 kg'dan 36 kg'a kadar rahatlıkla kullanılabiliyor. Böylece bebeğiniz 12 yaşına gelene kadar yeni bir ürün almaya gerek kalmıyor.

  • Kaymayı engelleyici kumaşı, omuz askısı ve 5 noktalı emniyet kemeri ile bebeğinizi güvende tutuyor.

  • Isofix ve top tether sistemleriyle hemen her araçta rahatlıkla kullanılıyor.

  • 5 kademeli baş desteği sayesinde bebeğinizin büyüyen bedenine uyum sağlayabiliyor.

  • Kemer açıldığı takdirde ebeveynleri uyarıyor.

  • Geniş oturma hacmi sayesinde bebeğinize konforlu seyahat deneyimi yaşıyor.

  • 4 farklı yatış pozisyonunda ayarlanabildiği için uzun seyahatlerde bebeğinizin rahat hissetmesini sağlıyor.

Gelelim ürünün dezavantajlarına:

  • 360 derece dönme özelliği olmaması nedeniyle geriye veya yana döndürerek kullanma imkânı bulunmuyor.

  • Geniş oturma hacmi nedeniyle küçük arabalarda çok yer kaplıyor.

  • Yıkanabilir kılıfı olmadığı için sadece silerek temizlenebiliyor.

Kraft Cube Signal Oto Koltuğu'nu kullananların yorumları

Kraft Oto Koltuğu yorumlarının genellikle olumlu yönde olduğu görülüyor. Özellikle yan pedleri ve yumuşak dokusuyla kullanıcıların takdirini kazanıyor. Her ne kadar bazı ebeveynler daha fazla yatar pozisyon almasını talep etse de ürün beklentileri karşılıyor. Bazı kullanıcılar Kraft Cube Signal ürününün kemer açılınca uyarı vermesinin çok önemli olduğunu, yaşları ilerledikçe bebeklerin bunu daha sık yaptığını söylüyor. Ayrıca Kraft Lotus Oto Koltuğu özellikleri arasında 25 kg'a kadar taşıma kapasitesinin olması, kullanıcıların Cube Signal'ı tercih etmelerini sağlamış gibi görünüyor. Ürünün konforlu yapısı da ebeveynlerin takdirini kazanıyor.

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Kraft Cube Signal Oto Koltuğu'na alternatif ürünler

1. Kraft Spin Fix Plus Oto Koltuğu

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

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0-36 kg arası çocuklar için tasarlanan Kraft Spin Fix Plus Oto Koltuğu, 12 yaşa kadar kullanılabiliyor. Ayarlanabilen baş desteğinin yanı sıra iç pedleri çıkarılarak oturma hacmi genişletilebiliyor. Isofix bağlantısı sayesinde kolayca arabaya sabitleniyor. Üzerinde durduğu baza 180 derece dönebildiği için öne ya da arkaya sabitlenebiliyor. 90 derece dönebiliyor olması ise bebeğinizi koltuğa rahatça oturtmanızı sağlıyor.

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2. Kraft Omega I-size Oto Koltuğu

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

Kraft Omega Oto Koltuğu özellikleri bakımından göz dolduruyor. 76 ila 150 cm uzunluğundaki çocuklar için kullanılabiliyor. 9 aydan başlayan bu süreç 12 yaşa kadar devam ediyor. Bebeğiniz ister uykuda olsun ister uyanık, koltuk sayesinde çok rahat seyahat edebiliyor. Sağlam gövde yapısı ile gelebilecek darbeleri sönümlüyor ve bebeğinizin güvenliğini sağlıyor. Top tether sistemi ise koltuğun öne doğru hareket etmesi engelliyor.

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3. Besafe Izi Comfort X3 Oto Koltuğu

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

Besafe Izi Comfort X3 Oto Koltuğu, miniklerin güvenle yolculuk ederken rahat etmeleri için de her detayı düşünüyor. Yüksek oturma alanıyla bebekler camdan dışarıyı görebiliyor. EPS köpük sistemi darbeleri sönümlüyor. 5 nokta bağlantılı emniyet kemeriyle tam güvenlik sunuyor. Aynı zamanda araç kemeri kullanılarak koltuktaki yerini sağlamlaştırmak da çok daha rahat oluyor. Ekstra koltuk minderi ise bebeklerin konforlu seyahat etmelerini sağlıyor.

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4. Kraft Techno Fix Isofixli Oto Koltuğu

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

4 farklı yatış pozisyonu ile dikkat çeken Kraft Techno Fix Isofixli Oto Koltuğu, güvenilir yapısıyla ailelerin beğenisini kazanıyor. Yumuşak minderli yan kanatlar ve kaymayı engelleyen şok emiciler sayesinde güvenli ve rahat bir yolculuk deneyimi sunuyor. Isofix ve top tether bağlantısı sayesinde araca hızlı ve kolay bağlanıyor. Eğer araçta isofix bağlantı sistemi yoksa emniyet kemeriyle araca sabitlenebiliyor.

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5. Moje Climp Oto Koltuğu

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

Moje Climp Oto Koltuğu, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Kademeli şekilde ayarlanabilen kafa korumasına sahip ürün, 9 ila 36 kg arasındaki bebekleri rahatlıkla taşıyabiliyor. Otomobilin emniyet kemeri kullanılarak koltuğa sabitleniyor. Yıkanabilir kumaşıyla da dikkat çekiyor. Kirlendiği takdirde fermuar yardımı ile kolaylıkla çıkarılan koltuk kumaşları makinede yıkanarak tekrar kullanılabiliyor. Oto koltuğunun iç katmanında 1 cm kalınlığında darbe emici köpük bulunuyor.

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6. Chicco Youniverse Fix 123 Bebek Oto Koltuğu

Bebekleriniz için aracınızda güvenlik sağlayan Kraft oto koltuğu incelemesi

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Chicco Youniverse Fix 123 Bebek Oto Koltuğu, bebeğiniz 12 yaşına gelene kadar kullanabilme imkânı sunuyor. Isofix ve top tether sistemi ile maksimum güvenlik sunuyor. Isofix bağlantı sistemi araçta bulunmuyorsa emniyet kemeriyle de koltuğa sabitlenebiliyor. Hareket hâlindeyken öne doğru gitmediği için konforlu seyahat deneyimi yaşatıyor. Entegre yan darbe emicileri sayesinde yandan gelecek darbelere karşı ek koruma sağlıyor.

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7. Besafe Flex Fix Oto Koltuğu

Besafe markasına ait olan Flex Fix oto koltuğu 2 ve 3. grup için ideal bir yapı sunuyor. Böylece 15 kg'dan başlayarak 36 kg'a kadar olan çocuklarda güvenle kullanılabiliyor. Yüksek sırt desteği baş ve sırt bölgesini koruyor. Ekstra omuz pedi sayesinde hem bebeğinizi maksimum seviyede koruyor hem uyku sırasında baş desteği sağlıyor. Yüksek oturma alanı sayesinde seyahat sırasında bebeğiniz dışarıyı izleyebiliyor.

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