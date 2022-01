Bebekli annelerin en büyük yardımcısı, en iyi emzirme sütyeni çeşitleri

Emzirme sütyenleri, bebeğini anne sütüyle besleyen anneler için olmazsa olmaz ihtiyaçların başında geliyor. Doğru emzirme kadar annenin bu süreçte konforlu hissetmesi ve sütünün sağlıklı kalabilmesi önem taşıyor. Bu nedenle iyi bir emzirme sütyeni kullanmak gerekiyor. Siz de bu ihtiyacınızı karşılamak istiyor ancak birçok ürün arasından sizin için en iyi olanı seçmekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. En kaliteli ve kullanışlı modelleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

Emzirme sütyeni nasıl seçilmeli?

Bebeğini kucağına almaya hazırlanan her annenin emzirme sütyeni ile ilgili soruları olabilir. Eğer siz de "Emzirme sütyeni bedeni nasıl seçilir?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Emzirme sütyenlerinin kalıpları diğer sütyenlerden farklı olduğu için mutlaka beden ölçünüzü belirlemelisiniz. Bunun için göğüs altından sırta kadar ve göğüs ucundan sırta kadar ölçü almanız gerekir. Göğüs altından aldığınız ölçü beden, göğüs ucundan aldığınız ölçü ise kup ölçüsü anlamına gelir. "Emzirme sütyeni gerekli mi?" diyorsanız kesinlikle kullanmanızı öneriyoruz çünkü emzirme sütyenleri süt kanallarında baskı oluşmasını engeller. Böylece mastit ve süt kesilmesi gibi problemler yaşamazsınız. Ayrıca özel tasarımları sayesinde anne sütünün dışarı akmasını önlemeye de yardımcı olur. Bunun yanı sıra bebeği her emzirmeniz gerektiğinde çamaşır çıkarmanıza gerek kalmaz. Sırt desteği sunduğu için emzirirken rahat hissetmenize de yardımcı olur.

1. Çiçekli deseni ile göz dolduran Zerodis Emzirme Sütyeni

Kendinizin ve bebeğinizin konforu her şeyden önemliyse en iyi emzirme sütyeni listemizdeki Zerodis Emzirme Sütyeni, gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir ürün. 4 mevsim kullanıma uygun olan ve çıtçıtlı düğmesi sayesinde kolayca açılan ürün, bebeğinizi rahatça emzirmenize yardım ediyor. %95 pamuktan üretilen sütyen, nefes alan yapısı ile terletme yapmıyor. Hoş dokusu ile tende güzel bir his bırakırken konforlu yapısı gün boyu rahat ettiriyor. Çiçek desenleri üzerine işlenen dantel süslemeleri ise ürüne şık bir görünüm kazandırıyor. 3 kancalı uzatıcı sayesinde istediğiniz düzeyde ayarlanabilen bu ürünü bir kenara not edin!

2. Sade ve rahat: Babyjem Emzirme Sütyeni

Kaliteli malzemelerden üretilen bir emzirme sütyeni tavsiyesi arayışındaysanız karşınızda Babyjem Emzirme Sütyeni! Nefes alan yapısı sayesinde terleme yapmayan ve cildin tahriş olmasını engelleyen sütyen, cilt sağlığınızı koruyor. Göğüs çıkış penceresinde dikiş bulunmayan ürün, rahatsız olmanızı engellerken bebeğinizi en iyi şekilde emzirmenize destek oluyor. Çamaşırı çıkarmadan klipsten açarak bebeğinizi beslemenizi sağlayan ürünü, çamaşır makinesinde 30 derecede yıkamanız tavsiye ediliyor. Babyjem, sağlam yapısı ile emzirme anlarında yanınızda!

3. Emzirme döneminde tam destek: LOVELYBOBO Emzirme Sütyeni

En rahat emzirme sütyeni seçenekleri arasındaki LOVELYBOBO Emzirme Sütyeni, hem bebeğinizi emzirmenize hem sütünüzü pompalamanıza yardım ediyor. Klips özelliği, bebeğinizi besleyeceğiniz esnada çamaşırı çıkarmadan açılabildiği için hızlı ve kolay kullanılıyor. Süt pompası takılabilecek şekilde tasarlanan uç kısmı sayesinde işlem sırasında ellerinizi kullanmanıza gerek kalmıyor. %95 pamuktan üretilen ürün, konforlu bir kullanım sunarken nefes alan dokusu ile terleme yapmıyor. 25 cm ayarlanabilir çıtçıtlı arka kısım, sütyenin boyutunu göğüslerinize göre ayarlamanıza olanak veriyor.

4. Rahat kullanım için Lemef Emzirme Sütyeni

Sizin için seçtiğimiz emzirme sütyeni modellerinden biri de Lemef Emzirme Sütyeni. Klips ve kanca bulunmayan ürün, çapraz ön modeli sayesinde bebeğinizi kolayca emzirmenizi sağlıyor. Alt kısımda bulunan elastik bant, esnek yapısı ile emzirme döneminde değişen göğüs boyutuna uygun olarak genişliyor. Geniş askılı tasarımı ile gün boyu konforlu bir kullanım sunan ürün, nefes alan kumaşı sayesinde terleme yapmıyor. Yumuşacık dokusu ile rahat hissettiren sütyen, sağlam yapısı ile uzun süre size eşlik edecek!

5. Pürüzsüz yapısı ile HOFUJINGSHI Emzirme Sütyeni

"Emzirme sütyeni nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız cevaplayalım: Sütyen, üzerinde bulunan klips sayesinde çamaşırı çıkarmadan bebeğinizi beslemenizi sağlıyor. Tek elle rahatça açılan klips özelliği sayesinde HOFUJINGSHI Emzirme Sütyeni, işinizi kolaylaştırıyor. %90 naylondan üretilen ürün, yumuşak dokusu ve pürüzsüz yüzeyi ile cildi tahriş etmiyor. Esnek yapısı ile vücudunuza oturan sütyen, hassas göğüsler için gereken konforu sağlıyor. Elastik alt bant göğüslere ekstra destek verirken nefes alan özelliği ile terleme yapmayan ürün, koku oluşumunu engelliyor.

6. Hem şık hem kullanışlı: ZUMIY Emzirme Sütyeni

Emzirme sütyeni kullanıcı yorumları arasında çok bahsedilen ürünlerden biri olan ZUMIY Emzirme Sütyeni, dikişsiz tasarımı ve %95 pamuktan üretilen kumaşı ile gün boyu rahat kullanım için gereken desteği sunuyor. Nefes alan tasarımı ile terleme yapmayan ürün, cildi tahriş etmiyor. V yaka kupları, kolayca açılan tasarımı ile bebeğinizi emzirmenize yardım ederken hiper esnek ürün, hassas göğüslerinizi sıkmayarak rahatsız olmanızı engelliyor. Dantel detayları ürüne hoş bir hava katarken sağlam yapısı ile sütyen bebeğinizi ve sizi mutlu ediyor.

7. Nefes alan kumaş: BTONGE Emzirme Sütyeni

"Emzirme sütyeni nasıl olmalı?" diye sorarsanız yumuşak olması ve gün boyu kullanılacağından içinde rahat hissetmeniz çok önemli. Ayrıca nefes alma özelliği, dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta çünkü nefes almayan ürünler sizi terleterek kötü koku oluşumuna neden olur. %90 naylondan üretilen BTONGE Emzirme Sütyeni, tüm bu özelliklere sahip. Sütyenin çıkabilen ince pedleri, göğüs dalgalanmalarına uyum sağlıyor. Klips özelliği ile çamaşırı çıkarmadan bebeğinizi beslemenize imkan veren sütyen, U şeklindeki sırt tasarımıyla sizi sararak göğüslerinize destek oluyor. Omuz askısı, istediğiniz düzeyde ayarlanarak konforlu bir kullanım sunuyor.

8. Antibakteriyel özelliği ile Ninniline Emzirme Sütyeni

Ninniline Emzirme Sütyeni, beyaz renk sevenler için ideal ürünlerden. %79 bambudan üretilen ürün, antibakteriyel ve anti alerjik özelliği ile cildinize zarar vermiyor. Ayrıca bambu liflerinin doğada çözünme özelliği sayesinde atık bırakmıyor ve çevre kirliliğine sebep olmuyor. Yumuşak dokusu ile konfor sağlayan ürün, süt kanallarını sıkıştırmadığı için anne sağlığına destek veriyor. Esnek alt bant, hassas göğüsleri desteklerken klips özelliği sütyeni çıkarmadan bebeğinizi emzirmenize olanak tanıyor. Nefes alan yapısıyla ürün, cildin terlemesini önlüyor.

9. Şık duruş arayanlara Nbb 3628 Emzirme Sütyeni

Sıradaki önerimiz olan Nbb 3628 Emzirme Sütyeni, hem şık duruş hem rahat kullanım sunuyor. Klips ile açılma özelliği, sütyeni çıkarmadan bebeğinizi beslemenize yardım ederken çift askılı sistemi sarkmayı önlüyor. Ayrıca göğüs çıkış penceresinde dikiş bulunmadığı için emzirme işini kolaylaştırıyor. Pamuk iplikten üretilen sütyen, yumuşak yapısı ile gün boyu konforlu ortam oluşturarak hassas döneminizde size ve bebeğinize destek oluyor. Nefes alan tasarımı terletmezken esnek dokusu göğüs kanallarının sıkışmasını engelliyor.

10. Emzirmenin en rahat hali: MOMANDA Emzirme Sütyeni

%100 pamuklu MOMANDA Emzirme Sütyeni özel tasarlanmış yapısı ile terletme yapmıyor. Yumuşak dokusu ile hassas göğüsleriniz için konfor sağlıyor. Zarif zeytin rengi üzerine çiçek desenli dantel işlemeleri ile hoş bir görünüm yakalayan ürün, klips özelliği sayesinde çamaşırı çıkarmadan bebeğinizi emzirmenize olanak veriyor. Esnek bantlı U sırt tasarımı ile destekli emzirme sütyeni kullananların bayılacağı ürün, büyük bir rahatlık sunuyor. Ayrıca askı boyu istediğiniz düzeyde ayarlanabiliyor.

11. Antialerjik yapısı ile cilt sağlığını koruyan Yamuna Emzirme Sütyeni

Bebekli anneleri emzirme döneminde en çok zorlayan sorunların başında emzirme esnasında sütyeni çıkarıp giymek geliyor. Yamuna Emzirme Sütyeni, klipsli özelliği ile çamaşır çıkarmadan çocuğunuzu kolayca beslemenize yardım ederek sizi bu dertten kurtarıyor. %100 doğal bambudan üretilen ürün, esnek ve nefes alan kumaşıyla terletmeyerek gün boyu rahat kullanım imkanı veriyor. Antialerjik ve antibakteriyel özellikli ürün, anne sağlığını koruyor. Ayrıca doğada yok olan materyallerden üretildiği için çevreyi kirletmiyor. Elastik alt kısım esnek yapısı ile dalgalanan göğüslere destek vererek rahat etmenizi sağlarken ürün uzun yıllar boyunca kullanılıyor.

