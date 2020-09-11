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Bebek’te binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bebek’te evsizlerin kaldığı bina binanın çatı katında yangın çıktı.

Bebek’te evsizlerin kaldığı bina binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangın esnasında üst sokaktaki otluk alanda yandı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Bebek Aziz Ogan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerinde evsizlerin kaldığı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler çatıyı komple sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dört bir yandan alevlere müdahale ederken, elektrik ekipleri de binaya giden elektriği kesti. Yangın nedeniyle vatandaşlar da sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında üst sokaktaki otluk alanda da çıkan yangın yine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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