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BEBEK'TE TEKNE ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 19:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin denizden ve karadan 2.5 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bebek Sahili'nde demirli Şehrazat 1 adlı özel gezi teknesinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan tekne personeli başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi.
Yangına, itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2.5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

TAMİRDEN YENİ ÇIKMIŞ
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için incelemelerde bulundu. Birkaç gün önce tamirden çıktığı öğrenilen özel gezi teknesinin elektrik kontağı yüzünden yanmış olabileceği iddia edildi.

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan tekne
-İtfaiye ekipleri
-Denizden müdahale
-Anadolu yakasından çekilen görüntüler

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Bebek'te tekne alev alev yandı(Geniş)Bebek'te tekne alev alev yandı(Geniş)
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