HABER

Bebek’te yat yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 15:50 | Son Güncelleme

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı.

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangına karadan itfaiye ekipleri, denizden ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan Şehrazat isimli iki katlı yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş, İstinye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden müdahale etti. Yatta çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
Yönetmen Mehmet Şafak Türkel son yolculuğuna uğurlandıYönetmen Mehmet Şafak Türkel son yolculuğuna uğurlandı
Kurtulmuş: “PYD, YPG ve FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür”Kurtulmuş: “PYD, YPG ve FETÖ eli kanlı bir terör örgütüdür”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

DSP'den CHP'ye 'bölücülerle ittifak' tepkisi

Bebek Sahili'nde panik anları! Teknede yangın çıktı

Bebek Sahili'nde panik anları!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Bursa Valiliği'nden balık ölümlerine ilişkin açıklama

Bu görüntüye Bursa Valiliği'nden açıklama geldi

Son dakika: MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.