Çin'de 'Bebinca Tayfunu' alarmı! Binlerce kişi tahliye edildi

Bebinca Tayfunu nedeniyle yerel yönetimden açıklama geldi, Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum uyarısında bulundu. 'Tedbirlerimizi aldık' vurgusu yapıldı.
Açıklamada, fırtınanın doğrudan etkisinde kalacağı düşünülen yer, şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesi oldu. yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı'nın boşaltılacağı kaydedildi. Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak havalanamayacak.
Çin Meteoroloji İdaresine göre, saatteki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Bebinca Tayfunu, bu geceden itibaren ülkenin doğu kıyılarını etkileyecek. Tayfunun beraberinde aşırı yağış getirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA