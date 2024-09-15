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  4. Çin'de 'Bebinca Tayfunu' alarmı! Binlerce kişi tahliye edildi

Çin'de 'Bebinca Tayfunu' alarmı! Binlerce kişi tahliye edildi

15.09.2024 17:37
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Çin'in en büyük şehri Şanghay'da gelmesi beklenen Bebinca Tayfunu için önlem alındı. Merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliyesi gerçekleşti. Bölge halkının güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi.

Bebinca Tayfunu nedeniyle yerel yönetimden açıklama geldi, Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum uyarısında bulundu. 'Tedbirlerimizi aldık' vurgusu yapıldı.

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YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Açıklamada, fırtınanın doğrudan etkisinde kalacağı düşünülen yer, şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesi oldu. yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı'nın boşaltılacağı kaydedildi. Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak havalanamayacak.

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BU GECEDEN İTİBAREN ÜLKENİN DOĞU KIYILARINI ETKİLEYECEK

Çin Meteoroloji İdaresine göre, saatteki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Bebinca Tayfunu, bu geceden itibaren ülkenin doğu kıyılarını etkileyecek. Tayfunun beraberinde aşırı yağış getirmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA
Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Fırtına uçak
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