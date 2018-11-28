Beceriksiz hırsızlar amacına ulaşamadı

Hırsızların ik denemeleri uzun uğraşlara rağmen bir sonuç vermeyince bu kez çekçek arabası ile çelik kasayı kaldırmaya karar verdi. İçinde 3 kilogram altın olduğu iddia edilen çelik kasayı almakta kararlı olan hırsızlar bu denemesinde de başarısız oldu. Yaşananların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olay, civarda yaşayan vatandaşların kapıyı açık görmesiyle dükkan sahibine haber vermesi üzerine polis ekiplerine intikal etti.

Bursa'da kuyumcuyu giren hırsızlar levyelerle çelik kasayı açmaya çalıştı, kasayı açamayan hırsızlar daha sonra yanlarında getirdikleri çekçek arabası ile çelik kasayı kaldırmaya çalıştı. Çelik kasayı kaldırmayı da beceremeyen hırsızlar olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 4 şüpheli, gece saatlerinde Levent Kaya'ya ait kuyumcu dükkanının alarm sistemini etkisiz hale getirdi.

Kuyumcu dükkanının yan tarafındaki manavdan kuyumcuya girmek isteyen şüpheliler, daha sonra kuyumcu dükkanının kepenklerini kırarak dükkana girdi. Yanlarında ki demir levye ile içerisinde 3 kilogram altın olduğu iddia edilen çelik kasayı açmaya çalışan hırsızlar, denemelerinde başarılı olamayınca daha sonra yanlarında getirdikleri çekçek arabası ile çelik kasayı götürmeye çalıştı.

Çelik kasayı kaldırmayı başaramayan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu dükkanının kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kuyumcu dükkanında incelemelerde bulundu.