Beçin'deki yeni buluntular 700 yıl öncesine ışık tutuyor

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Antik kentin sur içinde bulunan tarihi sokağında, 2018’de yapılan kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan seramiklerin yerel üretim olduğunu vurgulayan Pektaş, 14. ve 15. yüzyıla tarihlenen sırlı ve sırsız seramik kapların ve tabakların bazılarında, "atölye imzaları" tespit ettiklerini, dönemin seramik ihracatı ile ithalatına dair önemli ipuçları yakaladıklarını ifade etti.

Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin tarihinin milattan önce 2 binlere kadar uzandığını ancak asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.

Antik kentte Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülerek birçok eser gün yüzüne çıkarılıyor ve ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Pektaş, "Sırlı seramiklerden günlük kullanım kapları, yemek tabağı olarak kullanılanlar bunun haricinde depo amaçlı kullanılanlar yoğunlukta. Bunlar içinde bazı seramik tabakların, kapların içindeki üç ayak imzaları, atölye imzaları seramiklerin önemli bir bölümünün Beçin'de ve bu civarda üretildiğini gösteriyor." dedi.

Özellikle Avrupa'dan ithal edilmiş birkaç parçanın o dönemde ithalatın varlığını gösterdiğine dikkati çeken Pektaş, buluntuların Milas bölgesi için de Orta Çağ için de önemli ip uçları verdiğini, buradaki ticari canlılığın göstergesi olduğunu kaydetti.

Kazılarda, ticaretin şekline ışık tutan seramiklerde natüralist tarzda bitki kompozisyonlarına, insan yüzü ile el tasarımlarına ve figürlü bezemelere yer verildiğini söyleyen Pektaş, bulunan seramiklerin o dönemde yaşayan insanların zevkini, yeme içme ve eğlence kültürlerini yansıttığını belirtti.

- Seramikten yapılan oyuncak bulundu

Pektaş, kazılarda gündelik yaşamda kullanılan seramik kapların, metal takıların, ok uçlarının, sikkelerin yanı sıra seramik bir oyuncağın da bulunduğunu dile getirdi.