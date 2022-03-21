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Beckham’dan Ukrayna İçin Instagram Jesti

21.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin eski futbol takım kaptanı David Beckham, Instagram hesabını dün Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv kentinde kadınların doğum yapmasına yardım eden bir doktora devretti

Beckham’dan Ukrayna İçin Instagram Jesti

İngiltere’nin eski futbol takım kaptanı David Beckham, Instagram hesabını dün Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv kentinde kadınların doğum yapmasına yardım eden bir doktora devretti.

Manchester United ve Real Madrid’in eski orta saha oyuncusu ve Amerikan Futbol Ligi takımlarından Inter Miami'nin ortak sahiplerinden 46 yaşındaki Beckham, 71,6 milyon Instagram takipçisinden, çocuk anestezi uzmanı Irina ve ekibinin çatışmaların ortasında yaptıkları çalışmaları görmek için profiline bakmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu’nun (UNICEF) iyi niyet elçilerinden biri olan Beckham, yayınladığı bir videoyla takipçilerine kuruluşun Ukrayna'daki çalışmalarını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Moskova'nın Ukrayna’da geçen ay başlattığı ve “özel operasyon" olarak adlandırdığı işgalden bu yana Harkiv’de birçok bina Rusya’nın açtığı yoğun ateşle tahrip oldu.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, “özel operasyonun” amacının Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tehlikeli milliyetçilerin kökünün kazınması olduğunu savunuyor. Batılı ülkeler, bunu Rusya'nın saldırgan bir savaş tercihi olduğunu söyleyerek, Rus ekonomisini felç etmeyi hedefleyen yaptırımlar uygulamaya başladı.

Bölgesel Doğum Merkezi Başkanı Irina, Rusya'nın işgalinin ilk gününde hamile kadınların ve annelerin tahliye edildiğini söylediği bir bodrum katının videolarını yayınladı. İrina, UNICEF tarafından bağışlanan oksijen tüplerine bağımlı yeni doğan bebeklerin görüntülerini de paylaştı.

Irina, "İlk günler en zoruydu. Bombalamalar ve saldırılar arasında nasıl çalışılacağını öğrenmek zorundaydık," dedi.

Irina şöyle devam etti: “Muhtemelen hayatımızı tehlikeye atıyoruz ama bunu hiç düşünmüyoruz. İşimizi seviyoruz."

Irina'nın videolarından birinde, Yana adında bir kadının, savaşın ikinci gününde nefes alma sorunlarıyla dünyaya gelen oğlunu kucakladığı görülüyor. Irina, oğlunun şimdi daha iyi olduğunu ama evlerinin yıkıldığını söyledi.

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David Beckham
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