BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı duyuruldu

Vatandaşlar İstanbul'da nerelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programını internet sitesinden yayınladı. Buna göre 30 Haziran'da kentin çeşitli bölgelerinde kesintiler yaşanacak. Peki planlanan veya arızadan dolayı yaşanan elektrik kesintileri saat kaça kadar sürecek, hangi bölgeleri etkileyecek? İşte İstanbul elektrik kesintisine dair detaylar...

İstanbul elektrik kesinti programı

Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, MEVLANA, TEPECİK, ŞAHİNER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537291)

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537297)

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537277)

Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, CUMHURİYET, YURDAKUL sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536643)

Bağcılar

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / BAĞLAR mah 62. sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533853)