BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı duyuruldu

Vatandaşlar İstanbul'da nerelerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programını internet sitesinden yayınladı. Buna göre 30 Haziran'da kentin çeşitli bölgelerinde kesintiler yaşanacak. Peki planlanan veya arızadan dolayı yaşanan elektrik kesintileri saat kaça kadar sürecek, hangi bölgeleri etkileyecek? İşte İstanbul elektrik kesintisine dair detaylar...
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, MEVLANA, TEPECİK, ŞAHİNER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537291)
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537297)
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / BAĞLAR mah 62. sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533853)
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., MASLAK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536197)
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2309 O3 Güney yanyol , 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536199)
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2282., 2285., 2286., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2312., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., KAZIM KARABEKİR, YANYOL sk 11:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536198)
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 631., 632., 633., BAĞCILAR, KUTSAL sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537254)
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537833)
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2535830)
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524105)
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524100)
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, UÇAN, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524103)
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, DÖRT KARDEŞLER, EMRULLAH EFENDİ, KÖSE RAİF PAŞA, SARI YAKUP, YEŞİLKÖY HALKALI, ÇEKMECE, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÜMRAN sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2523227)
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BILDIRCIN, DOĞRUYOL, GÜVERCİN, HİLMİ NAİLİ, KALE, ORHAN GAZİ, SÜBYAN MEKTEBİ, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ÜMRAN sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2523228)
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524104)
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 24., 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah FIRAT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532745)
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, ASİL, AYSEN, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, NADİDE, ORHANGAZİ, PETROL, İLKNUR, İSTANBUL sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537066)
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, BAŞKURT, PÜRTELAŞ, SOMUNCU sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534516)
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537292)
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 161., 171., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536648)
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KOVA, LİTYUM, OVA, TAÇ, ŞUMNU sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532570)
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 125., 126., 127., ADİLE NAŞİT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534585)
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 859., 862., ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1281., 1282., 1284., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536474)
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1958., 1959., 1960., 1961., 2056., 2070., 2128., 2130., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, MUSTAFA KEMAL sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537599)
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1557. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537275)
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah HALİÇ, HAZAN, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522916)
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536129)
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HUDUT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, KIVILCIM sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534861)
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASMALI, 1.BEYAZIT, 1.DENİZ, 1.GELİNCİK, 1.GÜNDOĞDU, 1.LİMON, 1216., 2.HUZUR, 2.NAR, 3.GÜL, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, GAZİ, NEŞE, TÜRK YILMAZ, UFUK, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ÖZNUR, İDRİS PAŞA, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEN, ŞENGÜL sk 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537186)
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.EVREN, 1.KÖKNAR, 1.ÜLKÜ, 1221., 3.ŞİRİN, DUT, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, HANCI, HEKİM, NEŞE, TUNA, ÇINARLIÇEŞME, İDRİS PAŞA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537169)
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.EVREN, TEZCAN sk / TEVFİKBEY mah KUYU, TEZCAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537734)
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, LEYLEK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537222)
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, ORTA CAMİİ, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537071)
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.TOMURCUK sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE, CENDERE, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, HUZUR OKULLAR, KÜLTÜR SANAT sk 02:01-08:01 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537867)
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN sk 02:04-08:04 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537872)
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536058)
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537798)
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ABDULLAH ERASLAN, AREL, AREL ARALIĞI, AYDINLIKTEPE, DARÜLACEZE, DEREBOYU, ERDEMLİ, ERKMEN, ERTAN, GÜLER, HAMAM, HERGÜN, MERCAN, NAZLI, ODESA, OKATANLAR, PİYALEPAŞA BULVARI, TAŞKIZAK, TEOMAN, YÜZER HAVUZ, İLHANLI sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538319)
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, ESKİ OSMANLI, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, TAÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537853)
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2085., 2152., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, D, I, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536141)
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1325., 1326., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1331., CUMHURİYET, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536130)
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2217., 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537128)
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, MODABAĞ 3 sk 11:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534798)
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk 12:30-13:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537249)