BEDAŞ, kesintisiz enerji için önlem aldı

İSTANBUL, (DHA)- BEDAŞ, kışa hazırlık kapsamında trafo merkezlerinin ve havai hatların yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Sahadaki toplam personel sayısı bin 518’e çıkarılırken Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy gibi havai hatların yoğun olduğu ilçelerde hat bakımlarına öncelik verildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kış aylarında enerji sisteminde artan yük ve olası arızalara karşı yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. İşletme Bakım Birimi bünyesinde yer alan ‘Kestirimci Bakım’ ekibi, kışa hazırlık için trafo merkezlerini ve havai hat güzergahını tek tek gezerek tarama yaparken arızaya neden olacak eksikler listelendi. Tarama sonrasında kritik eksikleri olduğu tespit edilen trafo merkezleri ve havai hatlara öncelik verilerek bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

ÇATALCA, KUMBURGAZ VE ARNAVUTKÖY’DE HAVAİ HATLARA ÖZEL BAKIM

BEDAŞ, kışa hazırlık kapsamında havai hatların daha yoğun olduğu bölgelere öncelik verdi. Yıl içinde Çatalca, Kumburgaz ve Arnavutköy ilçelerinde havai hatların bakımları artırıldı. Aynı zamanda kuşların göç noktasında bulunan bölgelerdeki hatlar, kuş çarpmalarına karşı izole edildi. Yine havai hatların yoğun olduğu bölgelerde elektrik hatlarına değen ağaçların budama işlemleri tamamlandı. Hat üzerinde yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş izolatörler de yenilendi.