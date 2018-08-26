Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda Kahramanmaraş Belediyesi tarafından bedava dondurma dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta yapılacak 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR'ı Manisa'da ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar bedava dondurma alabilmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Personeli Şaban Yumruk, "Festivalimizin bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz., Kahramanmaraş'ın değeri, markası olan dondurmayı şehirlerde tanıtmaya devam ediyoruz. Dondurma TIR'ımız festivalimizin Anadolu ayağını oluşturuyor. Asıl festival, 14-15 ve 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. Dondurma TIR'ımız ile Anadolu'nun her şehrinde ortalama 1 ton dondurma dağıtıyoruz" dedi.