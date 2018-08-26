Bedava dondurma kuyruğu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ULUSLARARASI Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR'ı Manisa'ya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılar'a bedava 1 ton Kahramanmaraş dondurması dağıtılırken, almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda Kahramanmaraş Belediyesi tarafından bedava dondurma dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta yapılacak 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR'ı Manisa'da ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar bedava dondurma alabilmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi. Dondurma kuyruğu metrelerce uzarken, sıcakta serinlemek isteyenler kuyruktan çıkmadı. Kahramanmaraş dondurması ustaları da çeşitli şovlar yapıp, vatandaşları eğlendirdi. Bazı vatandaşlar, dev Kahramanmaraş dondurmasını satırla kesmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Kuyruk metrelerce uzayınca zaman zaman sıra tartışması da yaşandı. Dondurma dağıtımınının başlamasıyla birlikte dondurma adeta yarış yapıldı. Yüzlerce kişi Kahramanmaraş dondurmasının tadına baktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Personeli Şaban Yumruk, "Festivalimizin bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz., Kahramanmaraş'ın değeri, markası olan dondurmayı şehirlerde tanıtmaya devam ediyoruz. Dondurma TIR'ımız festivalimizin Anadolu ayağını oluşturuyor. Asıl festival, 14-15 ve 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. Dondurma TIR'ımız ile Anadolu'nun her şehrinde ortalama 1 ton dondurma dağıtıyoruz" dedi.

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