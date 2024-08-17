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'Bedava kullanıyoruz' Müracaatta bulundu, sonuç alamayınca evde kendisi üretmeye başladı! 'Herkese öneriyorum, herkes yapabilir'

17.08.2024 10:54
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Hakkari, Yüksekova'daki Bağdaş köyünün Ericik mezrasında ailesiyle tek yaşayan Abdurrahman Yılmaz 10 yıldır elektriklerini kendileri üretiyor. 10 yıl önce bölgeye geldiğinde yerleşim yeri olmadığını, ev yapmaya başladığında elektrik için müracaatta bulunduğunu ancak netice alamadığını söyleyen Yılmaz çözümü güneş panelleriyle bulduklarını anlattı. Yılmaz "Elektriğimiz kesilmiyor ve bedava kullanıyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Herkese öneriyorum, herkes yapabilir" dedi.

İstanbul’da bir süre yaşayan Yılmaz ailesi, daha sonra köyüne dönerek hayalini kurduğu ev ve bahçesini yaptı. Zorlu bir süreç geçiren Yılmaz ailesi, yaptığı başvuruya rağmen tek oldukları için mezraya elektrik verilemeyince evine nasıl elektrik çekeceğini araştırmaya başladı. Araştırmalar sonucu güneş panelini kuran Yılmaz ailesi, 10 yıldır elektriğini de üreterek yaşamını sürdürüyor.

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"MÜRACAATTA BULUNDUM AMA BİR ŞEKİLDE NETİCE ALAMADIM"

Büyük zahmetler çektiğini belirten Abdurrahman Yılmaz, “Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşıyorum. 10 yıl önce buraya geldiğimde yerleşim yeri yoktu. Ev yapmaya başladım elektriğim yoktu, elektrik için müracaatta bulundum ama bir şekilde netice alamadım. Çünkü tek haneli olduğumu için elektrik verilmiyordu ve biz de karanlıkta kaldık." ifadelerini kullandı.

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"ÇÖZÜMÜ GÜNEŞ PANELLERİYLE BULDUK"

Devamında Yılmaz "Bundan dolayı çözüm aramaya başladık. Çözümü ise güneş panelleriyle bulduk. Malzemeleri getirdim ve güzel bir sistem kurdum. Çok memnunum hem kışın hem de yazın hiçbir sıkıntı görmedik. Burada kurduğumuz rüzgar tribünü ve güneş panelleriyle evimizin her tarafına elektrik sağladık." şeklinde konuştu.

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"BEDAVA KULLANIYORUZ"

Yılmaz "Elektriğimiz kesilmiyor ve bedava kullanıyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Ben bunu aslında herkese öneriyorum, herkes yapabilir” dedi. (İHA)

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AW269151_11Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Güneş paneli elektrik
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