Bedava Sağlık Hizmeti

Ücretsiz sağlık hizmeti kendileri için tek seçenek olduğu için, yüzlerce kişi Batı Virginia’daki Charleston’da araçlarında bütün gece bekliyor.

Birçok kişinin geliş amacı diş tedavisi. Çoğunun devlet ya da özel şirketler tarafından sağlanan sağlık sigortası olsa da diş hastalıkları genelde sigorta kapsamının dışında kalıyor. Başka tedavi şansı olmayanlar için bu, tek bedava klinik.

Uzak Bölge Tıbbi Kliniği neredeyse tamamen gönüllüler tarafından hizmet verilen bir yer ve bir okul binasında faaliyet gösteriyor. Bu klinik, genel sağlık hizmetleri, göz ve diş tedavisi gibi alanlarda iki günde 800’den fazla hastaya bakıyor. Kliniğin kurucusu Amerika’da bu kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bilmediğinden bu çalışmayı önce Latin Amerika’da başlatmış.

Obamacare yürürlüğe girdiğinden bu yana Amerika’da sigortasız kişi sayısı ciddi oranda azaldı. Şu anda Amerikalılar’ın yüzde 9’unun herhangi bir sağlık sigortası yok. Ancak sigortası olanların da yüzde 23’ünün sigortası kapsamında diş tedavisi yok.