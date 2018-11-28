Bedava Sağlık Hizmeti

Ücretsiz sağlık hizmeti kendileri için tek seçenek olduğu için, yüzlerce kişi Batı Virginia’daki Charleston’da araçlarında bütün gece bekliyor.
Birçok kişinin geliş amacı diş tedavisi. Çoğunun devlet ya da özel şirketler tarafından sağlanan sağlık sigortası olsa da diş hastalıkları genelde sigorta kapsamının dışında kalıyor. Başka tedavi şansı olmayanlar için bu, tek bedava klinik.
Uzak Bölge Tıbbi Kliniği neredeyse tamamen gönüllüler tarafından hizmet verilen bir yer ve bir okul binasında faaliyet gösteriyor. Bu klinik, genel sağlık hizmetleri, göz ve diş tedavisi gibi alanlarda iki günde 800’den fazla hastaya bakıyor. Kliniğin kurucusu Amerika’da bu kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bilmediğinden bu çalışmayı önce Latin Amerika’da başlatmış.
Obamacare yürürlüğe girdiğinden bu yana Amerika’da sigortasız kişi sayısı ciddi oranda azaldı. Şu anda Amerikalılar’ın yüzde 9’unun herhangi bir sağlık sigortası yok. Ancak sigortası olanların da yüzde 23’ünün sigortası kapsamında diş tedavisi yok.
Bu tarz ücretsiz hizmet veren klinikler elbetteki Amerika’nın sağlık hizmetleri sorunu açısından uzun vadede bir çözüm teşkil etmiyor. Ancak şu an bir çok kişi için bu klinikler tek çare durumunda. Çünkü en temel bir diş tedavisi, yeni bir gözlük ciddi anlamda finansal bir yük demek.
Hatta sigortası kapsamında bu rahatsızlıklar bulunanlar için bile maliyetler çok yüksek.
Klinik, iki günde 300 bin dolar değerinde sağlık hizmeti sunuyor. Birçok kişinin sıkıntı çektiği bir sağlık sisteminde bu da hastalar için önemli bir hizmet.
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