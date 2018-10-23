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BEDELLİ ASKER KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da bedelli askerlik görevini yerine getiren Piyade Er Onur Yavuzoğlu (29), birliğinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ERZİNCAN'da bedelli askerlik görevini yerine getiren Piyade Er Onur Yavuzoğlu (29), birliğinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yavuzoğlu hastane bahçesinde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi İstanbul'a gönderildi. Bedelli askerlik görevini yerine getirmek için geçen 6 Ekim'de Erzincan'daki 59'ncu Topçu Er Eğitim Tugayı'na teslim olan Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim sabahı aniden rahatsızlanınca birliğin revirine, ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste kalbi duran talihsiz genç yoğun bakımda 10 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Er Yavuzoğlu için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. 3'ncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, 59'ncu Topçu Eğitim Tugay komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri erkan ve gencin yakınlarının katıldığı tören kuranı kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi. Piyade Er Onur Yavuzoğlu'nun cenazesi havayolu ile memleketi olan İstanbul Sarıyer'e gönderildi. Görüntü Dökümü ---------------------- -Cenazenin gelişi -Askerin yakınlarından görüntü -Kuranı kerim okunması dua edilmesi -Tabutun askerler tarafından taşınarak araca konması Haber-Kamera Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ======================================= (Tür: Yurt)

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