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Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Erzincan'da bedelli askerlik görevini yerine getiren piyade er Onur Yavuzoğlu (29), geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yavuzoğlu hastane bahçesinde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi İstanbul'a gönderildi.

Bedelli askerlik görevini yerine getirmek için 6 Ekim'de Erzincan'daki 59'uncu Topçu Er Eğitim Tugayı'na teslim olan Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim sabahı aniden rahatsızlanınca birliğin revirine, ardından da ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste kalbi duran Yavuzoğlu, yoğun bakımda 10 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.

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Yapılan otopsinin ardından er Yavuzoğlu için bugün hastane bahçesinde askeri tören düzenlendi. 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, 59'ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri erkan ve gencin yakınlarının katıldığı tören Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi.

Piyade er Onur Yavuzoğlu'nun cenazesi, uçakla İstanbul'a gönderildi. Yavuzoğlu'nun cenazesi yarın Sarıyer'de toprağa verilecek.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bedellik askerlik Erzincan

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bedelli Şehitde ilk defa duydum . Nasıl olucak şimdi? Parayı verdi bedelli askerliği aldı ya Şehitliğide bedellimi olucak ??
Mekanı cennet olsun. 15K verdik 4. celbi bekliyoruz biz de. Allah sevdiklerine sabır versin.
Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun
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