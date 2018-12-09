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Bedelli askerlerin eğitimi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor. 21 günlük askerlik sürecinde bir çok konuda eğitim alan askerler fotoğraflandı.

Bedelli askerlik için yapılan düzenlemelerden sonra, celp dönemi gelenler birliklerine teslim oldu. AA ekibi, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini görüntüledi.

Aldıkları eğitimler görüntülendi

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor, komutanlarının emirlerini yüksek disiplin içinde yerine getiriyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor.
Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.
Bedelli askerlik yükümlülerinin bir diğer eğitimi ise tek er muharebe eğitiminden oluşuyor.
Askerler bu kapsamda yön tayini ve mesafe tahmini eğitimleri de alıyor.
Birlikteki yürüyüş eğitimlerini "Topçu marşı" ile yapan askerler temel beden eğitimini ise tüfekli ve tüfeksiz olarak yerine getiriyor.
Bedelli askerlik uygulamasından yararlananlara kısa sürede askerliğin temeli olan disiplin ve temel bilgilerin kazandırılması için gerekli tüm özen gösteriliyor.
Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin edecekleri askerlik yeminine kadar eğitimleri devam ediyor.
Ayrıca bedelli askerlerin silah altında kalacakları kısa süre içinde, koğuş, istirahat imkanları, banyo, berber ve benzeri kolaylık tesisleri yönünden hiçbir problemle karşılaşmamaları için diğer askerlerde de olduğu gibi gerekli tüm tedbirler alınıyor.
Öte yandan bedelli askerlik uygulaması kapsamında 67 binden fazla yükümlü ilk üç celp içinde silah altına alındı.
Bunların dışında bedelli askerlik uygulaması 7 Şubat 2020'ya kadar toplam 37 celp halinde icra edilecek.
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlüler kara, deniz ve hava ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 48 ildeki toplam 92 birlikte eğitim görecek.
İşte bedelli askerlikten faydalananların eğitim süreci...
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