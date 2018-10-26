Bedelli askerlerin yemin töreni

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu'nda eğitim alan 2'nci dönem bedelli askerlik yükümlüleri için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen askerlerin de katıldığı törende, tümen sancağının tanıtılmasının ardından 2 bin 475 bedelli asker yemin etti.

Birliğe ilk katılan piyade er Ersoy Kılıç yaş kütüğüne plaket çaktı.

- "Mehmetçik olmak bir onurdur"

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tank Albay Burç Pekin, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelede şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi.

Pekin, yemin etmenin vatana ve bayrağa sadakatin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz, ilerde çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Ettiğiniz bu kutsal andın, size, ailelerinize, Türk silahlı kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.