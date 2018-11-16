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Bedelli askerlerin yemin töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 864 bedelli asker ile 373. kısa dönem 253 er yemin etti.

3. dönem bedelli erlerle 373. kısa dönem erler için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Şeref Öngay'ın kutlama mesajının okunmasının ardından birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende, vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan, çocukları da yemin töreninde ant içen baba ve dedeler ile okula ilk katılan askerlere belge ve hediyeler verildi.

- "Bu beyanın teminatı şeref ve namustur"

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, törende yaptığı konuşmada, unutulmayacak bir törene şahitlik edildiğini söyledi.

Albay Tosun, "Kahraman Mehmetçiklerim, bu yeminle sizler milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bando ve marşlar eşliğinde yapılan resmi geçit sonrasında, askerler aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

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