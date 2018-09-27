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Bedelli askerliğe başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102 oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı tarafndan bedelli askerlik başvurusuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül itibariyle bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102 , başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafndan bedelli askerlik başvurusuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül itibariyle bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102 , başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3’üncü celp döneminde silahaltına alınacak 13.555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" denildi.

ANKARA (DHA)

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