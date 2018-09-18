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Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik başvurusu duyurusu yapanlar merakla Askeralma Genel Müdürlüğünden gelecek celp duyurusunu bekliyorlar. 2. celp duyurusu yapıldı ve 41 bin kişinin sevk tarihleri birlik yani askerlik yapacakları yer ve yoklama bilgileri belli oldu. Bedelli askerlik için başvurularn bu celp dönemine dahil olup olmadıkları E-devlet'te sorgulama yaparak öğreniyorlar...

Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Rekor başvuru alan bedelli askerlik fırsatına başvuran binlerce kişi merakla celp duyurusu bekliyorlar. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 2. celp dönemi duyurusunu yaptı. Buna göre bu dönemde silah altına alınacak 41 bin kişinin askerlik yerleri, birlikleri, sevk tarihleri ve yoklama bilgileri yayımlandı.

CELP SORGULAMA

Bedellik askerlik başvurusu yapanlar 2. celp dönemine dahil olup olmadıklarını E-devlet girişi ile sorgulama yaparak öğrenebilirler. Aşağıdaki adresten Asa Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulamaya erişebilirsiniz.

2. Celp dönemi sorgulama için tıklayınız

ASKERALMA GENEL MÜDÜLÜĞÜ DUYURUSU

06 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 474.955, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125.344 kişidir.

  1. 2'nci Celp Döneminde silahaltına alınacak 41.631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri www.turkiye.gov.tr adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir.


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bedelli askerlik celp sorgulama E Devlet

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