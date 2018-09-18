Bedelli askerlik 2. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Rekor başvuru alan bedelli askerlik fırsatına başvuran binlerce kişi merakla celp duyurusu bekliyorlar. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 2. celp dönemi duyurusunu yaptı. Buna göre bu dönemde silah altına alınacak 41 bin kişinin askerlik yerleri, birlikleri, sevk tarihleri ve yoklama bilgileri yayımlandı.

CELP SORGULAMA

Bedellik askerlik başvurusu yapanlar 2. celp dönemine dahil olup olmadıklarını E-devlet girişi ile sorgulama yaparak öğrenebilirler. Aşağıdaki adresten Asa Bedelli Sınıflandırma sonuç sorgulamaya erişebilirsiniz.

2. Celp dönemi sorgulama için tıklayınız

ASKERALMA GENEL MÜDÜLÜĞÜ DUYURUSU

06 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 474.955, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125.344 kişidir.