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Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 08:50 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik 2018 ilgili gelen son habere göre, 15 Eylül'de askere alınacakların nereye gideceği belli oldu. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. e-Devlet askerlik yeri sonuç sorgulama sayfasından askerlik yerlerini öğrenebilirsiniz. Bedelli askerlikle ilgili güncel bilgiler haberimizde.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı... Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet üzerinden ilan edildi. Bedelli askerlik celp yerleri ve tarihleriyle ilgili son dakika haberler mynet.com'da.

E-DEVLET ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Edinilen bilgiye göre müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, üç celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül'de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim'de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim'de yapılacağı açıklanmıştı. İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

İŞLEMİ GECİKTİRENLER BEDELLİ ASKERLİK DIŞINA ÇIKARTILACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

KASIM AYINDAN İTİBAREN KÜTAHYA'YA GİDECEKLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, bedelli olarak askerlik yapacak olan adayların, Kasım ayı celbinden itibaren Kütahya'ya gelmeye başlayacağını ifade etti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kasimda kadar basvuru suresi verip eylul ayinda ilk celp donemini gondermek bu 21 gunluk egitimin ne kadar plansiz ve programsiz yapildiginin gostergesidir.
ASKERLİK 21 YETER PARAYI BASTIN MI BİTER DİYEN BİRİLERİ VAR.
benim anlamadığım bi konu var kasımda son değilmi para yatırma sistemi
EVİ YIKIK HALISI HASIR DÖŞEĞİ ÇULDUR OĞLU ŞEHİT TORUNU YETİM GELİNİ DUL DUR NEDEN BU VATANI KORUYANLAR HEP YOKSULDUR
benim anlamadığım nokta kasımda son değilmi paraların
Kütahyaaaaaaaaa sanıyorsam bedelli dostları hava indirmede kullanacaklar :D Edirne felan yapsaydınız Kütahya nedir yahu :D
arkadaşlar e devletten ASAL Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama yaptım hiçbirşey çıkmadı ne anlama geliyor bu
Neden kütahya ?
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